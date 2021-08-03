Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (3)

'HAVA DESTEĞİ ŞART'Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü ve Orhaniye taraflarında devam eden orman yangınını, söndürmek için havadan desteğin şart olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Ciğerlerimiz yanmıyor, ciğerlerimiz artık yok oluyor.

'HAVA DESTEĞİ ŞART'

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü ve Orhaniye taraflarında devam eden orman yangınını, söndürmek için havadan desteğin şart olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Ciğerlerimiz yanmıyor, ciğerlerimiz artık yok oluyor. Bu Marmaris'in çığlığıdır" dedi. Yangının 6'ncı gününde de tam anlamıyla kontrol altına alınamadığını söyleyen Oktay, "Turunç, Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Amos ve Kumlubük'te yangınlar devam etmekte. İlk günden beri hava desteği yönünde talep etmemize rağmen şu anda 1 helikopter havadan müdahale ediyor. Uçak yok. Karadan inanılmaz özverili şekilde, cansiperane şekilde ekipler mücadele ediyor. Ancak coğrafi şartlardan ötürü her alana karadan müdahale mümkün değil. Bu çağrımı tekrar yenilemek istiyorum. Sayın devlet büyüklerimiz; Marmaris, Bodrum, Milas, Manavgat, tüm yanan alanlara hava desteği istiyoruz" diye konuştu.

9 İLDEN TAM DESTEKMarmaris Belediyesi 29 Temmuz'da Armutalan'da başlayan yangınla ilgili son durumu paylaştı. Hisarönü, Turunç, Turgut, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve Çiftlik'in tamamen boşaltıldığı, Armutalan, İçmeler ile Siteler bölgesi kısmen boşaltıldığı bildirildi. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Aydın, Denizli, Manisa, Sakarya, Kayseri ve Kırklareli belediyeleri ile çok sayıda ilçe belediyesi söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangına 2 bin 65 personel, 421 araç, 480 arazöz, 90 iş makinesi ile karadan müdahale ederken, söndürme çalışmalarına destek olmak için Azerbaycan'dan 110 personel katıldı. 1 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 286 kişi yangından etkilenirken 16'sının hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Öte yandan, 35 binanın az hasarlı olduğu ve 38 binanın ağır hasarlı olduğu belirtildi.POLİS, VATANDAŞIN İMDADINA YETİŞTİ YANGINDAN HAYVANLARINI KURTARDI

Hisarönü Mahallesi'ndeki yangında evinin yandığı ihbarını yapan vatandaşın imdadına polis ekipleri yetişti. Bölgeye ulaşan ekipler, evin içerisinde bulunan kafesler içindeki bülbül ve kanarya gibi 200 çeşit kuş ile bir köpeği kurtardı. Alevlere teslim olan ev bölgeye ulaşan TOMA müdahalesiyle söndürüldü.

Ali GÜNDOĞAN- Fırat AKAY/MARMARİS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan