Alev Alev yeni bölüm canlı izle! 19 Kasım Alev Alev 3. bölüm fragmanı izle! Alev Alev dizisi ne zaman, hangi gün?
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Alev Alev yeni bölüm canlı izle! 19 Kasım Alev Alev 3. bölüm fragmanı izle! Alev Alev dizisi ne zaman, hangi gün?

19.11.2020 16:25 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:29
Alev Alev yeni bölüm canlı izle! 19 Kasım Alev Alev 3. bölüm fragmanı izle! Alev Alev dizisi ne zaman, hangi gün?

Aksiyon-dram türü olarak televizyon ekranlarına yeni katılan dizi Alev Alev, ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Alev Alev ne zaman başlıyor? Alev Alev konusu nedir? Alev Alev oyuncuları kimler? Alev Alev hangi gün? Alev Alev 2. bölüm tek parça izle, Alev Alev yeni bölüm fragmanı!

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanmış dizi Alev Alev 2. bölüm 2. fragman yayınlandı! Alev Alev dizisi hangi gün, saat kaçta?

ALEV ALEV HANGİ GÜN?

Show TV'de her Perşembe saat 20:00'de yayınlanacak. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimlerin rol aldığı dizi heyecanla bekleniyor.

ALEV ALEV 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korkunç sarnıç yangını sonrası her şey alt üst olmuştur. Kızı Güneş'e çizdiği resimle mesaj bırakan Cemre, Çelebi hayatta olduğunu öğrenmeden, kızını alıp kaçabilme planı yapmaktadır. Rüya'nın "bir katille asla evlenmem" sözleri ile gururu kırılan İskender, Rüya'yı ve babası Kenan'ı bitirecek planın düğmesine basar. Gözlerini yeni bir evde, yeni bir kimlikle açan Çiçek, Tomris'den "Kızımın yerine geç! Şimal Ol!" teklifini duyar ama asla bu oyuna girmeyeceğini söyleyerek teklifi şiddetle reddeder. Sarnıç yangınının alevleri ile kül olan hayatlarının nereye savrulacağını kimse bilmemektedir.

ALEV ALEV 2. BÖLÜM İZLE

ALEV ALEV 3. BÖLÜM FRAGMANI

ALEV ALEV DİZİ KONUSU NEDİR?

Farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanır. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır.

ALEV ALEV 3. BÖLÜM FOTOĞRAFLARI

Alev Alev yeni bölüm canlı izle! 19 Kasım Alev Alev 3. bölüm fragmanı izle! Alev Alev dizisi ne zaman, hangi gün?
Alev Alev yeni bölüm canlı izle! 19 Kasım Alev Alev 3. bölüm fragmanı izle! Alev Alev dizisi ne zaman, hangi gün?
Alev Alev yeni bölüm canlı izle! 19 Kasım Alev Alev 3. bölüm fragmanı izle! Alev Alev dizisi ne zaman, hangi gün?
Alev Alev yeni bölüm canlı izle! 19 Kasım Alev Alev 3. bölüm fragmanı izle! Alev Alev dizisi ne zaman, hangi gün?

ALEV ALEV DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Demet Evgar, Cemre

Hazar Ergüçlü, Çiçek

Dilan Çiçek Deniz, Rüya

Cem Bender, Çelebi

Berkay Ateş, Ozan

Cihangir Ceyhan, Ömer

Berker Güven, İskender

Zuhal Olcay, Tomris

Toprak Can Adıgüzel, Ali

Fatih Çetintaş, Taner

Batuhan Büke, Balkan

Yiğit Sertdemir, Başkomiser

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Alev Alev canlı izle! Alev Alev 2. bölüm fragmanı izle! Alev Alev ön izleme | Alev Alev hangi gün? Alev Alev oyuncular kimler?
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