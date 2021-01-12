Alev Alev son bölüm izle! Alev Alev oyuncuları! Alev Alev hangi gün, saat kaçta?

9. bölümü ile seyircisine heyecanlı ve duygusal dakikalar yaşatan dram türündeki dizi Alev Alev son bölüm izle! Alev Alev oyuncuları! Alev Alev hangi gün, saat kaçta?

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayınlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanmıştır. Alev Alev son bölüm izle! Alev Alev oyuncuları! Alev Alev hangi gün, saat kaçta?

ALEV ALEV HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Alev Alev her Perşembe saat 20.00'de Show TV'de ekranlarda olacaktır. 10. bölümü ile ekrana gelecek dizi 14 Ocak tarihinde izleyicisi ile buluşacak.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Oyuncuları arasında Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Demet Evgar, Zuhal Olcay, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Alev Alev'in konusu yoğun ilgi görüyor.

ALEV ALEV DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Alev Alev dizisi son bölümü ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Ali, Çiçeğin yaşadığını öğreniyor ve ikili arasında yaşananlara karşı öfke oluşmakta. Öte yandan Cemre, Çelebi'nin kendisine sunduğu kliniğe kapatılma veya Çelebi ile eve dönme teklifini kabul etmemeye kararlıdır. Çelebi'ye karşı birlikte mücadele eden Ozan, Ömer, Rüya ve Cemre, umut ışığını hiç beklemedikleri bir isimde bulurlar.

ALEV ALEV SON BÖLÜM İZLE