Alev Alev dizisinin 28. final fragmanı yayınlandı! Aşıklar mutlu sona ulaşıyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisi 28. bölümüyle final yapıyor. Dizinin yayınlanan final fragmanında Cemre ile Ozan nikah masasına otururken Ömer ile Rüya çifti de bebek sevinci yaşıyor.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 27 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 28. bölümüyle final yapacak.

İSKENDER GÖZALTINA ALINIYOR

Alev Alev'in final bölüm fragmanı da yayınlandı. İskender'in göz altına alındığı sahnelerin dikkat çektiği tanıtımda, Çiçek'in İskender'i bağışladığını aynı zamanda da onu sevdiğini itiraf etmesi Rüya'yı şaşkına uğratıyor. Cemre ve Ozan'ın yaşadığı şaşkınlığın sebebi ise akıllarda soru işareti bırakıyor.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ömer'in yakalaması sonrasında Çelebi yolun sonuna geliyor ve yaptığı kötülüklerin cezasını ödemeye başlıyor. Cemre korkmadan yeni hayatını kurmak için adımlar atmaya başlarken, Hanım'ın kocasının hapisten çıkması büyük bir paniğe yol açıyor. Çiçek'in beklenmedik hamlesi ile İskender ve Çiçek'in imkansız aşkı son sınavını veriyor.

Rüya'nın verdiği bebek müjdesi Ömer başta olmak üzere herkesi mutlu ediyor. Öte yandan Altan ve Tomris arasındaki aşk filizlenirken, Tomris'in Çiçek'le yüzleşmesi Çiçek'in kaderini sonsuza dek değiştirecek.