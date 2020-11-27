Alev Alev dizisinde alkış toplayan sahne! Cemre, yıllarca kendisine psikolojik şiddet uygulayan eşine meydan okudu
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Alev Alev dizisinde alkış toplayan sahne! Cemre, yıllarca kendisine psikolojik şiddet uygulayan eşine meydan okudu

27.11.2020 14:00 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:16
Alev Alev dizisinde alkış toplayan sahne! Cemre, yıllarca kendisine psikolojik şiddet uygulayan eşine meydan okudu

Show TV'de ekranlara gelen 'Alev Alev'in dün akşam yayınlanan bölümünde Cemre, yaptığı büyük hamleyle özgürlük savaşını resmen başlattı. Çelebi'ye karşı vereceği mücadeleyi ilan eden Cemre'nin kameralar karşısına geçerek "Bu ülke bizim olmalı, bizi öldürmek isteyenlerin değil" diyerek açıklama yaptığı anlar soluksuz izlendi.

İlk bölümünden itibaren son yıllarda hem Türkiye'nin gündemine oturan hem de dünyada çok konuşulan konulara değinen ve ilgi gören dizi 'Alev Alev'in dün akşam ekranlara gelen bölümünde, Ozan sayesinde Çelebi'ye yakalanmaktan kurtulan Cemre, kızı Güneş'ten ayrılmak zorunda kaldı.

"BU ÜLKE BİZİM OLMALI, BİZİ ÖLDÜRMEK İSTEYENLERİN DEĞİL"

Cemre'yi Ozan'ın evinde bulan Çelebi ise onu vermesi zor bir kararla baş başa bıraktı. Hapse girme ile evine geri dönme arasında kalan Cemre'nin kızından ayrı olmayı göze alamayacağı için kendine döneceğini düşünen Çelebi'yi finalde büyük bir sürpriz bekledi. Cemre, basına açıklama yaparak Çelebi'nin onu zehirlediğini, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını herkesle paylaştı.

Alev Alev dizisinde alkış toplayan sahne! Cemre, yıllarca kendisine psikolojik şiddet uygulayan eşine meydan okudu

Her şeyi bir bir açıklayan Cemre "Korkmadan savaşacağım. Bu artık benim kurtuluş savaşım. Çelebi Kayabeyli'den çocuğumun velayetini alarak boşanana kadar mücadelem devam edecek. Bu ülke artık bizim olmalı, bizi öldürmek isteyenlerin değil" dedi. Cemre'nin kurtuluşu için başlattığı savaşta neler yaşanacağı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

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Alev Alev dizisinde alkış toplayan sahne! Cemre, yıllarca kendisine psikolojik şiddet uygulayan eşine meydan okudu

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Ömer'in, İskender'den hesap sormak istediği tanıtımda onu durduran Rüya oluyor. Çiçek, Tomris'e yangın günüyle ilgili gerçekleri anlatırken Çelebi, polis ve gazeteciler eşliğinde Ozan'ın kapısına dayanıyor. Çelebi'nin bu hareketiyle gerilim giderek tırmanırken Cemre'nin "Bunu yapma!" diyerek sitem etmesi dikkat çekiyor.

Alev Alev dizisinde alkış toplayan sahne! Cemre, yıllarca kendisine psikolojik şiddet uygulayan eşine meydan okudu

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