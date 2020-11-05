Alev Alev dizi oyuncusu Zuhal Olcay kimdir? Zuhal Olcay kaç yaşında? Zuhal Olcay filmleri
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Alev Alev dizi oyuncusu Zuhal Olcay kimdir? Zuhal Olcay kaç yaşında? Zuhal Olcay filmleri

05.11.2020 10:34 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:39
Alev Alev dizi oyuncusu Zuhal Olcay kimdir? Zuhal Olcay kaç yaşında? Zuhal Olcay filmleri

Usta isim Zuhal Olcay'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Zuhal Olcay evli mi sorusunu araştırıyor. Oyunculuğu ile dikkat çeken Olcay, dizi-film projelerinde sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Zuhal Olcay biyografisi haberimizde.

Zuhal Olcay kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü oyuncu, televizyon ve sinema dünyasındaki başarıları ile dikkatleri çekmiştir. Olcay hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Zuhal Olcay nereli? Zuhal Olcay eşi kim? İşte, Zuhal Olcay'ın ailesine dair ayrıntılar...

ZUHAL OLCAY KİMDİR?

Zuhal İşanç adına sahip oyuncu, 10 Ağustos 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu Halil Rüştü İlkokulu'nda ardından Üsküdar Kız Lisesi'nde okudu. Konservatuvarda piyano öğretmeni olan teyzesinin teşviki ile Ankara'ya giderek tiyatro eğitimine başladı. 1976'da Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdi. Aynı yıl sınıf arkadaşı Selçuk Yöntem ile evlendi. Evlendiğinde daha 19 yaşındaydı. Bir sene Londra'da eğitim gördü. Üç yıl süren ilk evliliğinin ardından iş adamı Zafer Olcay ile evlenen Zuhal Olcay, İzmir'e yerleşti ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1981 yılında kızı Ceren dünyaya geldi.

Alev Alev dizi oyuncusu Zuhal Olcay kimdir? Zuhal Olcay kaç yaşında? Zuhal Olcay filmleri

MÜZİK DÜNYASINA DA ADIM ATTI

İlk televizyon filmi olan Sönmüş Ocak'tan sonra Parmak Damgası adlı yapım ile tanındı. 1987 aylında ikinci eşi Zafer Olcay'dan boşandı. Sinema oyunculuğu ile birlikte tiyatro oyunculuğunu da sürdüren Olcay; 1986'da Mart'daki Nina rolüyle Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü, 1988'de Balkon'daki İrma rolüyle Ankara Sanat Ödülü'nü kazandı. 1989'da Evita adlı müzikalde Evita'yı oynadı. Bu müzikaldeki başarısı üzerine şarkıcılık kariyeri başladı. Dünden Sonra, Yarından Önce adlı filmde şarkıları seslendiren Olcay, daha sonra Onno Tunç'un bestesi olan parçayı bir albümde seslendirdi. 1989'da Sahte Cennete Veda adlı filmdeki rolüyle Almanya'da Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak uluslararası bir başarı elde etti.

Alev Alev dizi oyuncusu Zuhal Olcay kimdir? Zuhal Olcay kaç yaşında? Zuhal Olcay filmleri

OYUNCU HALUK BİLGİNER İLE EVLENDİ

Olcay, üçüncü evliliğini 1992'de Haluk Bilginer ile yaptı. 1990'da Haluk Bilginer ile birlikte Tiyatro Stüdyosu adlı özel tiyatronun kurucuları arasında yer aldı ve bu tiyatroda Aldatma, Kankardeşler, Histeri, Balkon gibi oyunlarda başrol üstlendi. 1990'da senaryosunu Orhan Pamuk'un (Kara Kitap adlı kendi romanından) yazdığı, Ömer Kavur'un yönettiği, Antalya Altın Portakal Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü ve Uluslararası İstanbul Film Festivali En iyi yerli film ödülü'nü alan Gizli Yüz'de oynadı. Üsküdar'da kiralayıp restore ettikleri Tiyatro Stüdyosu'nun 1996'da yanması üzerine 1999'da Haluk Bilginer ile birlikte Oyun Atölyesi'ni kurdu. Olcay, Oyun Atölyesi'nin sahnelediği ilk oyun olan Steven Berkoff'un Dolu Düşün Boş Konuş adlı oyunundaki rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri "En İyi Komedi Kadın Oyuncusu" Ödülü'nü aldı. Çift, İstanbul'un Moda semtinde bir apartmanı restore ederek oluşturduğu tiyatro mekanını 2002'de açtı. Zuhal Olcay'ın Bilginer ile olan evliliği 2004 yılında sona erdi.

2001 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun yönettiği Montreal Dünya Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü olan Hiçbiryerde'de oynadı. 2002-2004 yılları arasında "Siyah- Beyaz Dinleti" adlı müzikal bir gösteri yaptı.2004 yılında üçüncü eşi Haluk Bilginer'den boşandı.

Alev Alev dizi oyuncusu Zuhal Olcay kimdir? Zuhal Olcay kaç yaşında? Zuhal Olcay filmleri

Müzik çalışmalarını önce Vedat Sakman, daha sonra Bülent Ortaçgil ile devam eden ve Küçük Bir Öykü, 'İyisin gibi parçalarla müzik listelerine giren Olcay'ın Küçük Bir Öykü (1989), İki Çift Laf (1990), Oyuncu (1993), İhanet (1998), Başucu Şarkıları (2001), Başucu Şarkıları-2 (2005), Aşk'ın Halleri (2009) ve Cengiz Onural'la ortak çalışması olan Hiçbiryerde isimli albümleri vardır. 2008 senesinde TV8'de her perşembe "Mevzuhal" adıyla canlı performans programını sundu. Son olarak 2015 senesinde "Başucu Şarkıları 3" albümünü yayınlamıştır.

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