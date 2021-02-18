Alev Alev 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Alev Alev son (15) bölüm full izle!

Alev Alev 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Perşembe günleri Show Tv'de yayınlanan Alev Alev dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı Alev Alev dizisi ilk bölümünden itibaren ekran başındakilerin ilgisini çekmeyi başardı. Show TV Alev Alev son (15) bölüm full izle!

Alev Alev 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv'de yayınlanan, senaryosunu Burcu Görgün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Alev Alev dizisi 28 Ocak Perşembe günü yayınlanan 15. bölümü ile izleyicilerini ekran başına kilitledi. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği dizide Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan ve Berker Güven gibi isimler yer alıyor. Alev Alev yeni bölüm fragmanı ve 15. bölüm özeti ile ilgili detaylar haberimizde...

ALEV ALEV 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Alev Alev 16. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ALEV ALEV 15. BÖLÜM ÖZETİ

Çelebi, Cemre'nin kızını görememesi için engel çıkarmaya devam eder. Bu süreçte Rüya, Çiçek, Tomris ve Hanım'dan oluşan kadın dayanışması Cemre'nin en büyük yardımcısıdır.

Çelebi belediye başkanlığı adaylığı konusunda köşeye sıkışır, kendisinden bir basın açıklaması düzenleyip, adaylıktan çekildiğini duyurması istenir. Bu arada mahallede ortaya çıkan büyük bir sürpriz ise geçmişin defterlerinin açılmasına sebep olacaktır.

Dizinin konusu nedir?

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır. Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek'in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

Alev Alev dizisi hangi diziden uyarlama?

Alev Alev dizisi Le Bazar de la Charité(Alevlerin Ardından) dizisinden uyarlamadır.

Oyuncu kadrosunda kimler var?

Cemre: Demet Evgar

Çiçek: Hazar Ergüçlü

Rüya: Dilan Çiçek Deniz

Çelebi: Cem Bender

Ozan: Berkay Ateş

Ömer: Cihangir Ceyhan

İskender: Berker Güven

Ali: Toprakcan Adıgüzel

Bülent: Cem Sürgit

Korkut: Yiğit Sertdemir

Tomris: Zuhal Olcay