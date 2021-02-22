Alev Alev 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev son bölüm izle! Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev yeni bölüm fragmanı!

Ay yapımı imzalı Türk yapımı aksiyon drama türünde olan Alev Alev dizisi, farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanır. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır. Alev Alev 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev son bölüm izle! Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev yeni bölüm fragmanı! Alev Alev oyuncuları!

ALEV ALEV 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Show Tv ekranlarında her perşembe yayınlanan Alev Alev dizisi 16. bölümüyle aynı gününde ve aynı saati 20.00'da izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.Kızı Güneş'in kanunen yanında kalabileceği haberini alan Cemre büyük bir sevinç yaşarken, bu mutluluğunu Ozan'la da paylaşıyor. Bu umut veren gelişmenin ardından Çelebi'nin öfkeyle Cemre'nin evine gelmesi ise korku dolu anlara sahne oluyor.

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ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre'nin kızını görememesi için engel çıkarmaya devam eder. Bu süreçte Rüya, Çiçek, Tomris ve Hanım'dan oluşan kadın dayanışması Cemre'nin en büyük yardımcısıdır. Çelebi belediye başkanlığı adaylığı konusunda köşeye sıkışır kendisinden bir basın açıklaması düzenleyip, adaylıktan çekildiğini duyurması istenir.Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek, Çelebi ile olan mücadelelerinde yılmadan savaşacak kadın gücünü oluştururlar.

Mahallede ortaya çıkan büyük bir sürpriz ise geçmişin defterlerinin açılmasına sebep olacaktır.

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ALEV ALEV OYUNCULARI

Oyuncuları arasında Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Demet Evgar, Zuhal Olcay, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Alev Alev'in konusu yoğun ilgi görüyor.