Alev Alev 14. yeni bölüm canlı izle Show TV! Alev Alev yeni bölümde neler olacak? Alev Alev son bölüm full izle! Alev Alev son bölümde neler oldu?

Başrollerinde Demet Evgar, Berkay Ateş, Dilan Deniz Çiçek, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceyhan ve Zuhal Olcay gibi oyuncuların yer aldığı Alev Alev dizisi bu Perşembe 14. bölümüyle ekranlara geliyor! Alev Alev yeni bölüm fragmanını izleyen izleyiciler, bu hafta için çok heyecanlı! Peki, Alev Alev yeni bölümde neler olacak? Alev Alev 13. son bölümde neler oldu? İşte, Alev Alev son bölüm izle! Alev Alev 14. bölüm izle tek parça! Alev Alev canlı, kesintisiz izle!

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM CANLI İZLE SHOW TV!

Ömer, babası Kenan'ın ölümüyle yıkılan Rüya'yı ayağa kaldırmak ve hayata döndürmek için, ona kendi çocukluğunu ve geçmişini açar. Öte yandan İskender ise masum olduğunu Rüya'ya kanıtlamak için harekete geçer. Çelebi yeniden belediye başkanlığına adaylığını koymak üzeredir ve bunun için Cemre'ye ihtiyacı olduğunu anlar. Çelebi'den reddedilmeyecek bir teklif alan Cemre, kızı Güneş'i görebilmek için bu teklifi düşünmek zorundadır. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek, Çelebi ile olan mücadelelerinde yılmadan savaşacak kadın gücünü oluşturacaklardır.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ALEV ALEV SON BÖLÜM FULL İZLE SHOW TV!

Ömer zor günler geçiren Rüya'yı yalnız bırakmazken ona, birkaç saatliğine Rüya Yıldırımlar olmanın zorluklarını unutacağı, tatlı bir sürpriz hazırlar. Ameliyat sonrası Ali'yi ziyaret eden Çiçek, hayatının en güzel hediyesini alır. Amcası ile yüzleşen Ozan ise idealleri ve mecburiyetleri arasında bir seçim yapmak zorundadır. Çelebi, karşısında duran herkesin hayatını alev alev tutuşturmaya kararlıyken, Rüya, Ömer, Ozan ve Tomris Çelebi'ye boyun eğmeden mücadele edecektir.