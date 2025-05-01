ALES SONUÇLARI || 2025 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 ALES oturumuna giren ve akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, sınav sonrası gözlerini sonuçlara çevirdi. Sınavın tamamlanmasının ardından "2025 ALES sonuçları açıklandı mı?" ve "ALES sonuçları hangi tarihte belli olacak?" soruları hem arama motorlarında hem sosyal medyada yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, ALES 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç ekranı ne zaman erişime açılacak? İşte ÖSYM takvimine göre ALES sonuçlarıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar ve son gelişmeler...

2025 ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 yılına ait sınav takvimi daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı. Takvime göre, 2025 ALES/1 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) oturumu 13 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın sorunsuz tamamlanmasının ardından, gözler bu kez ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak

ÖSYM'nin yayımladığı resmi sınav takvimine göre, 2025 ALES/1 sonuçlarının 2 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanması planlanıyor. Kurumun geçmiş uygulamalarına paralel olarak, sonuçların aynı gün sabah saat 10.00 itibarıyla erişime açılması bekleniyor. Bu kapsamda adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen tarihten itibaren ÖSYM'nin sonuç açıklama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.