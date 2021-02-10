ALES sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 ALES/2 sınav tarihi belli oldu!
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ALES sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 ALES/2 sınav tarihi belli oldu!

10.02.2021 09:24 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:29
ALES sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 ALES/2 sınav tarihi belli oldu!

ALES sınavı ne zaman? Ertelenen ALES 2 ne zaman olacak? Sorusu merak ediliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında tarihi ertelenen ALES 2 ile ilgili sınava katılacak adaylar ALES/2 ne zaman yapılacak, yeni tarih açıklandı mı? Sorularının cevaplarını arıyor. ÖSYM, 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. İşte ertelenen ALES 2 sınav tarihi...

ALES sınavı ne zaman? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle ertelenen ve yeni yılda yapılacak ALES sınavı tarihi, ÖSYM'nin yayınladığı 2021 sınav takviminde belli oldu. İşte ÖSYM ALES takvimi...

ALES SINAVI NE ZAMAN 2021

ALES/1 sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Sınavın başvuruları ise 12.03.2021 - 22.03.2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından ÖSYM 2021 takviminin açıklandığını duyurdu.

ALES sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 ALES/2 sınav tarihi belli oldu!

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ALES BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

ERTELENEN YÖKDİL SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen YÖKDİL için de sınav tarihleri belirlendi. YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.

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