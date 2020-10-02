ALES başvuru tarihi: 2020 ALES/2 son başvuru günü ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar?
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ALES başvuru tarihi: 2020 ALES/2 son başvuru günü ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar?

02.10.2020 13:55 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:11
ALES başvuru tarihi: 2020 ALES/2 son başvuru günü ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar?

2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi sınavı başvuruları başladı. ÖSYM, ALES başvuru kılavuzunu da yayımladı. Akademik kariyer adına binlerce adayın ter döktüğü ALES/2 sınavı başvuru şartları neler?

ALES başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre 1 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında başvurular alınacak. ÖSYM, ayrıca sınav başvuruları için HES kodu zorunluluğunu da hatırlattı. ALES sınavı ne zaman? 2020 ALES başvuru ücreti ne kadar?

ALES SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi sınavı 6 Aralık2020 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Sınava başvurular ise 1 Ekim'de başladı. ALES son başvuru günü ise 12 Ekim olarak açıklandı.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınavın ilk başvuru ücreti 130 TL olarak belirlenmişti. 4 Kasım 2020 tarihinde geç başvuruları alınacak olan ALES/2'nin geç başvuru ücreti de yüzde 50 artırımla 195 TL olacak.

ALES başvuru kılavuzu...

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınav başvuru kılavuzunda belirtilen tarihler arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şiresi ile giriş yapılacak başvuru gerçekleştirilebilir.

2020 ALES/2 başvuru ekranı için tıklayın...

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Haber Yorumları (2)
BNMK: sınav başvurusu yaptum hadi hayırlısı
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BURAK: çok çalıştım inşallah iyi olur
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500
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