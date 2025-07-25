2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) uygulaması 6 Temmuz Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Bu sınav tamamlandıktan sonra sonuçların ne zaman açıklanacağı herkesin gündemi haline gelmişti. ALES 2 açıklandı mı 25 Temmuz Cuma?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), 6 Temmuz Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulandı. Sınavın ardından adaylar sonuç tarihini araştırmaya başladı.

SORULAR VE CEVAPLAR YAYIMLANDI MI?

ALES/2 oturumuna ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde kısmi olarak erişime açıldı. Böylece adaylar kendi cevaplarını kontrol etme şansı yakaladı. Şimdi ise gözler sonuç açıklamasına çevrildi.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı resmi sınav takvimine göre, 2025-ALES/2 sınav sonuçları 25 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Ancak, sonuçların saat kaçta ilan edileceğine dair net bir bilgi paylaşılmadı. Genellikle sonuçlar sabah saatlerinde duyurulsa da bu durum değişkenlik gösterebilir.

ALES 2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, 25 TEMMUZ CUMA?

2025-ALES/2 sonuçlarıyla ilgili merak edilen detaylar netleşmeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi kapsamında, bu yılın ikinci ALES sınavının sonuç tarihi belli oldu.

Sonuçlar henüz açıklanmadı.

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaparak sorgulama yapabilirler. Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de sonuç bilgilerine erişim sağlanabilecek.

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Sonuçların ilan edilmesinin ardından, aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sonuç ekranına ulaşabilirsiniz:

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