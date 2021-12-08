Alemşah kimdir? Kuruluş Osman Selçuklu Veziri Alemşah karakterini kim canlandırıyor, tarihte var mı? Taner Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Kuruluş Osman dizi karakterleri ve canlandıran oyuncular kimlerdir merak edilmektedir. Merak edilen isimler arasında Taner Turan geliyor. Peki, Taner Turan kimdir, kaç yaşında, nereli?

KURULUŞ OSMAN ALEMŞAH KİMDİR?

Kuruluş Osman Alemşah, Selçuklu Veziri'dir. Vezir Alemşah'ın tarihte olup olmadığı ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Alemşah karakterini "Taner Turan" canlandırmaktadır.

TANER TURAN KİMDİR?

Taner Turan, 17 Aralık 1969 Erzurum doğumludur. İlkokul ve ortaokul eğitimini Kocaeli'de tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

BORAN ALP İNFAZ EDİLECEK Mİ?

'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç!

TURGUT BEY ÖLÜMÜN KIYISINDA

İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır. Osman Bey mahsur kalan alplerine ulaşmaya çalışırken, Boran Alp esir düşer. Peşlerindeki askerlerinden daha fazla kaçamayan Turgut Bey ve Mari ise Tekfur Nikola'ya yakalanır.

TEKFUR KOSSES'İN KILICI ŞEYH EDEBALI'NIN BOĞAZINDA!

Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir! Tekfur Kosses'in Şeyh Edebalı'nin boğazına kılıcını dayaması bayrağı taşıran son damla olur!

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