Aleksey Navalni kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Navalny'in kariyeri, hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Aleksey Navalni geliyor. Peki, Aleksey Navalni kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aleksey Navalni'nin hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler yazımızda...

Aleksey Anatolyeviç Navalni, Rus avukat, aktivist ve siyasetçi. Peki, Aleksey Anatolyeviç Navalni kimdir? Aleksey Anatolyeviç Navalni'nin hayatı ve biyografisi haberimizde.

ALEKSEY NAVALNİ (NAVALNY) KİMDİR?

Aleksey Anatolyeviç Navalni (d. 4 Haziran 1976), Rus avukat, aktivist ve siyasetçi. 2009 yılından itibaren Rusya'da ve Rus ve uluslararası medyada yolsuzluk ve Devlet Başkanı Vladimir Putin eleştirmeni olarak ünlenmiştir. Navalny, The Wall Street Journal tarafından "Vladimir Putin'in en çok korktuğu adam" olarak tanımlanmıştır. Putin doğrudan Navalni'den ismiyle bahsetmekten kaçınmaktadır. Navalni, Rusya Muhalefet Koordinasyon Konseyi üyesi, İlerleme Partisi'nin lideri ve Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın (FBK) kurucusudur. 2020'de Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Aleksey Anatolyeviç Navalni doğum tarihi : 4 Haziran 1976

Aleksey Anatolyeviç Navalni kaç yaşında : 45 yaşında

Aleksey Anatolyeviç Navalni nereli : Rusya

Aleksey Anatolyeviç Navalni mesleği ne : Avukat, aktivist, siyasetçi

Navalni'nin dört milyonun üzerinde YouTube abonesi ve iki milyonun üzerinde Twitter takipçisi bulunmaktadır. Bu kanallar aracılığıyla Rusya'daki yolsuzlukla ilgili materyaller yayınlıyor, siyasi gösteriler düzenliyor ve kampanyalarını destekliyor. 2011 radyo röportajında ??Rusya'nın iktidardaki partisi Birleşik Rusya'yı popüler bir lakap haline gelen bir "dolandırıcı ve hırsız partisi" olarak tanımladı. Navalni, Rus yetkililer tarafından birçok kez tutuklandı. Biri Temmuz 2013 ve diğeri Aralık 2014'te olmak üzere iki davada zimmete para geçirmekten iki ertelenmiş hapis cezası aldı. Her iki davanın da geniş çapta siyasi amaçlı olduğu ve gelecekteki seçimlerde aday olmasını engellediği düşünülüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarına göre, davalar Navalni'nin adil yargılanma hakkını ihlal ediyordu. Rusya merkezli Memorial İnsan Hakları Merkezi 2013 yılında Navalny'yi siyasi bir mahkum olarak tanıdı. Navalny, AİHM'de Rus yetkililer aleyhine toplam 225.000 € tutarında 6 şikayette bulundu.

20 Ağustos 2020'de Navalni hastaneye kaldırıldı ve Tomsk'tan Moskova'ya bir uçuş sırasında Noviçok zehirlenmesinin ardından ciddi ama stabil bir durumda bırakıldı. Tıbbi tahliye uçuşuyla Berlin'e nakledildi ve 22 Eylül'de taburcu edildi. AB ve Birleşik Krallık, altı üst düzey Rus yetkiliye ve bir devlet kimya merkezine Navalny'nin zehirlenmesine karşı yaptırımlar uyguladı.

17 Ocak 2021'de Rusya'ya döndü ve ülkeye vardığında gözaltına alındı. Tutuklanması ve Putin'i yolsuzlukla suçlayan yazlık saray belgeselinin yayınlanmasının ardından ülke çapında kitlesel protestolar düzenlendi. 2 Şubat'ta ertelenen cezası hapis cezasıyla değiştirildi eve bu, hapiste en az iki buçuk yıldan fazla zaman geçirecek olması anlamına gelmektedir. Navalni, ilk mahkumiyetinin bir sonucu olarak 2028 sonrasına kadar herhangi bir devlet başkanlğı seçimine katılmaktan men edilmiştir.