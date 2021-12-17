Alec Baldwin'in telefonuna Rust'ın setinde yaşanan ölümden ötürü arama emri çıkarıldı

ABD'de mahkeme, Rust filmi setinde yanlışlıkla silahını ateşleyerek görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açan ünlü oyuncu Alec Baldwin'in cep telefonunu incelemek için arama emri çıkardı.

Film setinin bulunduğu New Meksika eyaletinde arama emrini veren mahkeme, Baldwin'in telefonunda "soruşturma ile bağlantılı ve önemli kanıtlar" olabileceğini belirtti.

Soruşturmacılar Baldwin'in Apple iPhone model cep telefonunda bulunan mesajlar, e-postalar ve internet arama geçmişini inceleyecek.

Oyuncu Baldwin'in kabından çıkardıktan sonra silahını ateşlemesi sonucu, görüntü yönetmeni Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza ise yaralanmıştı.

63 yaşındaki Baldwin ise "tetiği çekmediğini" savunmuştu.

Baldwin olayın ardından ilk televizyon röportajını iki hafta önce ABC televizyonuna vermişti.

Sunucu George Stephanopoulos ile röportajında zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Baldwin, "Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem" demişti.

Baldwin, "Biri o silaha gerçek mermi koydu. Biliyorum ki, o kişi ben değilim" diye konuşmuştu.

Soruşturma devam ederken polisle işbirliği yapmayı sürdürdüğünü belirten Baldwin, herhangi bir suçtan yargılanacağına ihtimal vermediğini de söylemişti.

Setteki kaza ile ilgili suçlama yöneltilen ya da gözaltına alınan olmadı.

Öte yandan, senaryo amiri Mamie Mitchell'in olayla ilgili açtığı davada, "senaryoya göre Baldwin'in silahını ateşleme zorunluluğu olmadığı" iddia edildi.

Mitchell'ın avukatı Gloria Allred, Baldwin'in ve yapımcıların "dikkatsiz" davrandığını belirterek yapımcıları güvenlik protokollerine uymamakla suçladı.

Olay hakkında neler biliniyor?

New Mexico eyaletinde 22 Ekim tarihinde yaşanan olayda gerçek mermi ile yaralanan Halyna Hutchins, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahkeme kayıtlarına göre, Baldwin'e silahı yönetmen yardımcılarından biri verdi ve verirken de "soğuk silah" ifadesiyle dolu olmadığını söyledi.

Dave Halls isimli yönetmen yardımcısı da silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini ifade etti. Halls'a silahı, setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'in verdiği biliniyor.

Silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, "gerçek merminin nereden geldiğini bilmediğini" savunuyor. Bu merminin nasıl olup da sete geldiği polis soruşturmasının merkezinde yer alıyor.

Silahın kabından çıkarılırken ateş aldığı düşünülüyor.