Aldığı krediyle çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan Mehmet Sait Yürekli, aldığı krediyle çocukluktan beri hayalini kurduğu hindi çiftliği kurdu.

İlçe bağlı Pehlivan Kesmesi Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Yürekli, bir arkadaşının da teşviğiyle araştırmalar yaparak hindi yetiştirmeye karar verdi.

Evinin bahçesindeki yaklaşık 140 metrekarelik alanda, bankadan çektiği krediyle aldığı krediyle kümes kuran ve burada Elazığ'dan aldığı bin civarında hindi yetiştiren Yürekli, hem çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü hem de 3 kişiye istihdam sağladı.

Organik olarak yetiştirdiği hindilerini meraya götürüp doğal besinlerle ve bahçesinde ürettiği yemlerle besleyen Yürekli, destek bulabilirse üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Hindi üreticisi Mehmet Sait Yürekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini ve çocukluk hayali olan çiftliği kurmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İlçe merkezinde fırıncılık işiyle uğraştığını anlatan Yürekli, işlerinin yolunda gitmesi durumunda çiftliği büyüterek farklı hayvanlar da beslemeyi planladığını vurguladı.

Yürekli, bankadan kredi çekerek kurduğu hindi çiftliğinde 3 kişiye istihdam sağladığını dile getirerek, "Hayvanları küçüklükten beri çok seviyorum. Hobi olarak besliyordum. Şu anda bin civarında hindimiz var. Destek alarak işlerimi büyütmek istiyorum. Hem insanlarımıza ekmek kapısı olur hem de bizim hayallerimiz gerçekleşmiş olur. Yeter ki az bir şey kazanalım bu işi devam ettireceğiz inşallah." diye konuştu.

-'İşten çıktığım gibi soluğu çiftlikte alıyorum'

Çok hassas hayvanlar olan hindilere bakmanın diğer kanatlılara göre daha zahmetli olduğunu anlatan Yürekli, "Küçükken bakmak çok zor oluyor. Büyüdükçe eziyetleri daha az oluyor. İşten çıktığım gibi soluğu çiftlikte alıyorum. Mecburi bir iş olmazsa genelde zamanımı burada geçiriyorum. Buraya gelmekten keyif alıyorum. GAP Sulama Projesinin de köye gelmemde büyük etkisi oldu." dedi.

Yürekli, hindilerini organik olarak yetiştirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sabahları anızlarda hayvanlar otlanıyor. Dışarıda doymadıkları zaman içeride yemleri hazır, gelip yiyorlar. Bahçede yonca ve arpa ektik. Genellikle doğal besliyoruz. Şu anda arpa, mısır, buğday veriyoruz. Buranın iklimi biraz daha sıcaktır. Bahçeye diktiğimiz ağaçlardan faydalanıyorlar. Bizim kaldığımız yer tepede olduğu için biraz daha serindir. Kümesin içinin sıcaklığını da termometreyle sabit tutuyoruz."

Yürekli, hindileri yılbaşına doğru satışa çıkaracağını belirtti.

Kaynak: AA