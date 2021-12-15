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Aldığı kilolarla gündem olan Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Uzun süredir ekranlarda olmayan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla gündem oldu. Ulusoy'un son hali ise oyuncu İbrahim Büyükak'a benzetildi.

Şimdilerde BluTV'de yayınlanan Yeşilçam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer aldığı kilolarla adından söz ettirdi. Yakışıklı oyuncunun son halini ise Survivor All Star kadrosunda yer alan Çağan Atakan Arslan paylaştı.

İBRAHİM BÜYÜKAK'A BENZETİLDİ

Yarışma için sıkı çalışmalara devam eden Çağan Atakan Arslan, Instagram hesabından Çağatay Ulusoy ile spor salonunda çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta en dikkat çeken detay ise Ulusoy'un aldığı kilolar oldu. Başarılı oyuncunun son halini görenler ise meslektaşı İbrahim Büyükak'a benzetti.

Aldığı kilolarla gündem olan Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi

Aldığı kilolarla gündem olan Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi

Aldığı kilolarla gündem olan Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi

Aldığı kilolarla gündem olan Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildiİbrahim Büyükak

Aldığı kilolarla gündem olan Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi

Ecem Altan
Ecem Altan
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