Aldığı çay paketlerinden hayvan gübresi çıktı
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Aldığı çay paketlerinden hayvan gübresi çıktı

02.02.2021 13:36 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:40
Aldığı çay paketlerinden hayvan gübresi çıktı

ADIYAMAN'da, seyyar satıcıdan aldığı çay paketlerinden çay yerine hayvan gübresi çıktığını öne süren Uğur Ay (43), dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

ADIYAMAN'da, seyyar satıcıdan aldığı çay paketlerinden çay yerine hayvan gübresi çıktığını öne süren Uğur Ay (43), dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

Adıyaman Belediyesi'nde çalışan 3 çocuk babası Uğur Ay, geçen hafta kent merkezinde seyyar satıcının 50 liradan çay sattığını gördü. Uğur Ay, bunun üzerine 900'er gramlık 4 paket çayı 200 lira ödeyerek satın aldı. Eve gittikten sonra kutuyu açan Uğur Ay, çay yerine hayvan gübresi ile karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan Uğur Ay, durumu polis ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, kutudan çıkan üründen numune alırken, polis ekipleri de seyyar satıcının yakalanması için çalışma başlattı.Kutudan çay yerine gübre çıkması ile şoke olduğunu anlatan ve vatandaşlardan ucuz ürünlere kanmaması tavsiyesinde bulunan Uğur Ay, "Geçen hafta eve giderken, seyyar satıcının çay sattığını gördüm. Fiyatı uygun olunca da 4 kutu aldım. Eve gidip kutuyu açtığımda, çay yerine gübre olduğunu görünce neye uğradığımı şaşırdım. Ben aldatıldım ve dolandırıldım, başkalarının benim gibi mağdur olmaması için ucuz ve taklit ürünlerden uzak durmasını istiyorum. Çay zevkimiz vardı, o da böylece bozuldu" diye konuştu.


Aldığı çay paketlerinden hayvan gübresi çıktı
Aldığı çay paketlerinden hayvan gübresi çıktı
Aldığı çay paketlerinden hayvan gübresi çıktı
Aldığı çay paketlerinden hayvan gübresi çıktı
Aldığı çay paketlerinden hayvan gübresi çıktı
Aldığı çay paketlerinden hayvan gübresi çıktı
Aldığı çay paketlerinden hayvan gübresi çıktı
Aldığı çay paketlerinden hayvan gübresi çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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