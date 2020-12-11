Aldatıldığından şüphelenen koca, eşi ve kuzenini tabancayla yaraladı
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Aldatıldığından şüphelenen koca, eşi ve kuzenini tabancayla yaraladı

11.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:47
Aldatıldığından şüphelenen koca, eşi ve kuzenini tabancayla yaraladı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Şahin İ. (45), kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Ö.İ.'yi (39) kiralık otomobille Manavgat'a kadar takip etti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Şahin İ. (45), kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Ö.İ.'yi  (39) kiralık otomobille Manavgat'a kadar takip etti. Kadının otomobiliyle park ettiği yere teyzesinin oğlu M.K.'nin geldiğini görünce de ikiliye kurşun yağdırdı.  Yaralanan Ö.İ. ve M.K. tedaviye, Şahin İ. ise gözaltına alındı.

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde yaşayan Şahin İ., eşi Ö.İ.'nin kendisini teyzesinin oğlu M.K. ile aldattığından şüphelendi. Şahin İ. dün eşi ile kuzeninin Manavgat'ın Hacıobası Mahallesi'nde buluşacaklarını öğrendi. Kendisine ait otomobille yola çıkan eşini araç kiralayarak takip etti. Manavgat- Akseki Karayolu Hacıobası Mahallesi Dereağzı mevkisinde park edip, beklemeye başlayan eşinin yanına giden Şahin İ., korkuyla cep telefonuna sarılan kadının arama yapmasına engel oldu. Kısa süre sonra ise kuzen M.K., pikapla park alanına geldi.

Şahin İ., tartıştığı M.K. ve eşine tabancayla ateş etti. Ö.İ. karnından ve sol kulağından, kuzen M.K. da sağ bacağından vurularak, yaralandı. Şahin İ. ateş etmeye devam ederken, M.K. Antalya-Konya Karayolu'ndan geçen bir otomobile binip, Hacıobası Müşterek Uygulama ve Kontrol Noktası'ndaki polis ve jandarmaya sığındı.M.K.'nin verdiği bilgi üzerine olay yerine giden jandarma, yaralı eşi Ö.İ.'nin başında tabancayla bekleyen Şahin İ.'yi gözaltına aldı.Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ö.İ.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Şahin İ., ifadesinde eşinin kendisini teyzesinin oğluyla aldattığından şüphelendiğini, buluşacaklarını öğrenince eşini takip ettiğini, çıkan tartışmada ikiliyi vurduğunu anlattı. Şahin İ. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


Aldatıldığından şüphelenen koca, eşi ve kuzenini tabancayla yaraladı
Aldatıldığından şüphelenen koca, eşi ve kuzenini tabancayla yaraladı
Aldatıldığından şüphelenen koca, eşi ve kuzenini tabancayla yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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