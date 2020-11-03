Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu

Güney Amerika'da baby shower partisine avukatı ile gelen koca, hastaneden aldığı raporu davetlilere göstererek bebeğin kendisinden olmadığını açıkladı. Avukat, bebeğin babasının davetliler arasında olduğunu söyleyip şahsı işaret edince, misafirler gerçek baba adayına saldırdı.

Güney Amerika'da çekildiği belirtilen videoda, bir adam kendisini aldatan hamile karısından inanılmaz bir şekilde intikam aldı.

RAPORU DAVETLİLERE GÖSTERDİ

Koca, bebekleri için için yapılan baby shower partisine avukatı ile geldi. Elinde hastaneden aldığı raporu davetlilere gösteren adam, karısının kendisini aldattığını ve bebeğin kendisinde olmadığı iddia etti.

"EŞİM DÖRT DEĞİL ALTI AYLIK HAMİLE"

İspanyolca konuşan koca şunları söyledi: "Yanımdaki kişi avukatım. Elimizde bir belge var. Hepiniz benim baba olacağımı sanıyorsunuz değil mi? Eşim iddia ettiği gibi dört aylık değil altı aylık hamile. Elimizde hastane raporu var. Çocuk benden değil"

SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine hamile kadın, kocasını dışarı çıkarıp baş başa konuşmak istedi. Adam ise kabul etmeyerek davetlilerin gözü önünde konuşmaya devam etti. Kocanın avukatı, ayağa kalkıp kadının sevgilisi ile çekilmiş görüntülerini herkese gösterdi.

BEBEĞİN GERÇEK BABASI DA DAVETLİLER ARASINDAYDI

Avukat, kadının kocasını aldattığı kişinin davetliler içinde oturan kırmız tişörtlü adam olduğunu söyleyince davetliler adama saldırdı. Aldatılan adam son olarak "Bu parti benim için değil, bu ikisinin" dedikten sonra avukatı ile beraber salondan ayrıldı.