Alaşehir'i 50 Yıl İleriye Götürecek Olan Projeler Tanıtıldı

Cumhur İttifakı Alaşehir Belediye Başkan adayı Ali Uçak gerçekleşen proje tanıtım toplantısında bölgesinde ve Türkiye'de 50 yıla damgasını vuracak olan projelerini Alaşehirli hemşehrileri ile paylaştı.

Cumhur İttifakı Alaşehir Belediye Başkan adayı Ali Uçak Alaşehir Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen toplantında "Marka Kent Alaşehir" sloganıyla yola çıktığı, bölgesinde ve Türkiye'de 50 yıla damgasını vuracak olan 39 dev projeyi açıkladı.

755 araçlık dev konvoy

Program öncesi Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün ve ekibi için Kavaklıdere Mahallesi yolu üzerinde karşılama töreni düzenlendi. Karşılama töreninde tek tek vatandaşlar ile selamlaşan Başkan Cengiz Ergün, Başkan Ali Uçak ve beraberindekiler daha sonra konvoylar halinde şehir içi turu atarak Alaşehirli vatandaşlar ile bir araya geldi. 755 araçlık dev konvoyun sona ermesinin ardından Kapalı Spor Salonu'ndaki törene geçildi. Programa AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan, Manisa MHP İl Kadın Kolları Başkanı Neşe Töz, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Mehmet Balaban, büyükşehir daire başkanları, birim müdürleri, il ve ilçe yöneticileri, Ülkü Ocakları ve AK Parti Gençlik Kolları Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce vatandaş katılım sağladı.

Projeler dakikalarca ayakta alkışlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Alaşehir Belediye Meclis Üyesi adayları tek tek sahneye davet edildi. Meclis üyelerinin tanıtımının ardından 39 projenin tanıtım slaytı katılımcılar ile paylaşıldı. Projeler katılımcılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Ardından son ve dev proje olan Türkiye Parkı Projesi'nin tanıtımı için Başkan Ali Uçak sahneye davet edildi. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederek konuşmalarına başlayan Başkan Ali Uçak konuşmalarını şöyle sürdürdü: "Yarın sizlere birileri çıkarda Ali Uçak bu projeleri nasıl yapacak diye sorarsa, bugün burada yaşadığımız birlik beraberliği anlatın onlara, Ali Uçak'ın arkasında Cumhur İttifakı var. Manisa'nın büyük Başkanı Cengiz Ergün var diye söyleyin onlara. Biraz önce sizlerin beğenisine sunduğumuz tüm projelerimizi önümüzdeki dönemde Allahın izniyle ve bu birlik beraberlikle tek tek hayata geçireceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Başkan Ali Uçak: "Alaşehirimizi marka kent yapacağız"

"Sevdamız Alaşehir" diyerek çıktıkları hizmet seferberliği yolculuklarının devam ettiğini dile getiren Uçak, "Göreve geldiğimiz ilk gün; gönül coğrafyamızın tam ortasında bulunan güzel memleketimiz, Alaşehirimizi dünyada tanınan bir marka kent yapacağız diye sizlere söz verdik. Bizim hayallerimiz de hedeflerimiz de çok büyük. Çünkü bizler Alaşehir'in gelişme potansiyeline inanmış bir ekibiz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün de destekleriyle güzel memleketimizi hep daha ileriye götürmeye çalıştık. Alaşehirimizi tarımın 12 ay gelir getirdiği bir tarım şehri yapmak, işsizliğin hiç olmadığı bir sanayi kenti yapmak, bölgenin ihracat merkezi yapmak, turizmden gelir elde eden bir şehir haline getirmek, festivaller kenti yapmak, sosyal ve kültürel alanları ile herkesin yaşamaktan keyif aldığı, dışarıdan gelen misafirlerimizin örnek aldığı bir şehir haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki dönemde bu hedeflere ulaşmak bizim için çok daha kolay olacak. Cumhur İttifakı kapsamında merkezi hükümetimizin ve yerel bazda Manisa Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle hedeflediğimiz tüm projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi iş birliği ve güç birliği yaparak, memleketimiz için birlikte çalışmanın tam zamanı. Alaşehirimizi geleceğe hep birlikte hazırlayıp, hep birlikte kazanıp, en önemlisi de Alaşehir'i hep birlikte yöneteceğiz. Değerli Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Cengiz Ergün: "Takdir edilecek projeler"

Büyükşehir Belediyesi'nin Alaşehir'e yapmış olduğu yatırımlardan bahseden ve projelerinden dolayı Başkan Ali Uçak ve ekibini tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise şunları söyledi: "Sizlere çok samimi bir şey söyleyeceğim. Değerli başkanımızın 9-10 ayda gösterdiği performansı ben bile gösteremedim. Heyecanı, enerjisi ve samimiyetiyle Alaşehirimize katmış olduğu değerler takdir edilecek olan çalışmalar. Projelerimizin Alaşehirimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, birlikte el ele en güzel projeleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğimi sözlerime eklemek istiyorum. Allah devletimize zeval vermesin."

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da yaptığı konuşmada Başkan Ali Uçak'ın hayalleriyle heyecanlandıklarını ve Cumhur İttifakı olarak Alaşehir'de Ali Uçak'ı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi. - MANİSA

Kaynak: İHA