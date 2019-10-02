Alaşehir'de 'İtfaiye' sergisine yoğun ilgi

02.10.2019 17:21

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla Alaşehir ilçesinde fotoğraf, araç ve ekipman sergisi düzenledi.



Manisalıların can ve mal güvenliğinin sağlanması için daima görev başında bulunan itfaiyeciler, itfaiye teşkilatının 305. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından da Alaşehir ilçesinde bir sergi düzenlendi. Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen sergiyi Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Korkusuz ve Alaşehirli vatandaşlar ziyaret etti. Fotoğraf, araç ve ekipmanların yer aldığı sergide, geçmişten günümüze itfaiyenin zorlu ama hayat kurtaran müdahalelerine yer verildi. Çocuklar için hazırlanan minik itfaiyeci kıyafetleri ise çocuklarda büyük bir heyecan ve mutluluk yaşaattı. Sergiyi ziyaret eden Alaşehirli vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği tarafından önemli bilgiler de verildi. Alaşehir'de itfaiyenin 40 personel, 11 araç, 1 itfaiye amirliği, Yeşilyurt-Kavaklıdere-Uluderbent olmak üzere 3 adet müfreze ile hizmet verdiği aktarılırken; olası yangın ve benzeri durumlarda vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezinin aranması gerektiği de hatırlatıldı. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, gösterilen emek ve mücadele için itfaiyecilere teşekkür ederek, İtfaiye Haftasını kutladı. - MANİSA

Kaynak: İHA