Alaşehir caddeleri parfüm ve deodorant koktu

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de gerçekleştirildi. Bisiklet turuna Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selin Öküzcüoğlu da katılarak kadınlara destek verdi. Alaşehir Belediyesine ait bir araç da tur boyunca caddelere deodorant sıkarak bisikletlilere destek verdi.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan süslü kadınlar, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun startıyla tura başladı. Sevgi Yolu, İstiklal Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden, şehir turu atan kadınlar, tekrar Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na geldi. Tura öncülük eden Alaşehir Belediyesine ait araç, tur boyunca caddelere deodorant sıkarak, bisikletçilere destek verdi. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, öncülük yapan araçla tura katılarak, kadınlara destek verdi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun eşi Selen Öküzcüoğlu'nun da bisikletiyle tura katılarak, kadınlara destek verdi. Bisiklet turu öncesi konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Hareketlilik haftamızı gayet güzel kutluyorsunuz, tebrik ediyorum, hepinize sağlıklı sürüşler diliyorum." dedi.

Turu düzenleyen Aslıhan Daş ise yaptığı konuşmada küresel ısınmaya karşı herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğine dikkat çekerek otomobillerden inip bisiklete binme zamanının geldiğini söyledi. - MANİSA