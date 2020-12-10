Alanyalılardan onlarca kişinin katıldığı mevlide tepki
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Alanyalılardan onlarca kişinin katıldığı mevlide tepki

10.12.2020 18:00 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:04
Alanyalılardan onlarca kişinin katıldığı mevlide tepki

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde esnaf M.K.'nin koronavirüsten yaşamını yitiren babası için verdiği yemekli mevlide katılanların tespit edilip, ceza uygulanması için kaymakamlık inceleme başlattı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde esnaf  M.K.'nin koronavirüsten yaşamını yitiren babası için verdiği yemekli mevlide katılanların tespit edilip, ceza uygulanması için kaymakamlık inceleme başlattı. Alanyalılar da yaşanılana tepki göstererek, "Herkes kurallara uysun" çağrısı yaptı. 

Alanya'da esnaf olan M.K. geçen hafta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden R.K. için iş yerinin önünde mevlit okutup, yemek verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen düzenlenen mevlide onlarca kişi katıldı. Görüntüleri sosyal medyada yayınlanan mevlitte kalabalığın maske ve mesafe kurallarına uymadıkları da görüldü.

KAYMAKAMLIK TESPİT YAPACAKAlanya Kaymakamlığı mevlide katılanları tespit edip, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulamak üzere inceleme başlattı.VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİAlanyalılar da yaşanılana tepki gösterdi. Haşim Bahadır, "Herkesin dikkat etmesi lazım. Dinimize, her şeyimize saygımız var ama önce sağlık geliyor. Sağlığımıza, çevremize dikkat etmemiz lazım. Bu süreci birbirimizi kontrol ederek, mesafe koyarak, maskemizi kullanarak atlatmamız lazım. Bugün neden Avrupa'da sokağa çıkma yasağı olmuyor da burada oluyor? Bu bilinçsizlikten oluyor. Kimse kusura bakmasın. Tamam mevlidini okut, ben de zamanında anneme babama okuttum ama şu ortamda okutulmaz. Kaymakam beyi tebrik ediyorum araştırma yaptığı için, herkese örnek olsun" dedi. 'SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMELİYİZ'Mehmet Çelik de Alanya'nın turizm bölgesi olduğunu, turizmin tekrar canlanabilmesi için kurallara uyulması gerektiğini belirterek, "Bu dönemde sosyal mesafeye uymamız gerekiyor. Seneye turizmin iyi olabilmesi için bu virüsten kurtulmamız gerekiyor. O yüzden kurallara ve sosyal mesafeye uymamız lazım" diye konuştu. 'HERKES KURALLARA, KAİDELERE UYSUN'İbrahim Aslantaş ise kurallara uyulması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Haberlerde izlediğimde çok şaşırdım. Böyle bir olayın nasıl yaşandığını, nasıl uygulandığını, insanların niye bu kadar sorumsuz olduğunu idrak edemedim. Ben altı aydır Ankara'dan uzak kaldım, Alanya'dayım. Bu güzel Alanya'da, güzel olmayan hareketleri kınıyoruz. Biz vatandaşlar olarak hepimiz A'dan Z'ye kadar kurallara uyuyoruz. Herkesin bu kaidelere uyması, bu beladan hepimizin, ülkemizin kurtulması için elbirliğiyle hizmet etmesi gerekiyor. Kaidelere lütfen uyalım. Kimlere görev düşüyorsa herkes görevini yerine getirsin. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum." 

Alanyalılardan onlarca kişinin katıldığı mevlide tepki
Alanyalılardan onlarca kişinin katıldığı mevlide tepki
Alanyalılardan onlarca kişinin katıldığı mevlide tepki
Alanyalılardan onlarca kişinin katıldığı mevlide tepki
Alanyalılardan onlarca kişinin katıldığı mevlide tepki
Alanyalılardan onlarca kişinin katıldığı mevlide tepki
Alanyalılardan onlarca kişinin katıldığı mevlide tepki
Alanyalılardan onlarca kişinin katıldığı mevlide tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK

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