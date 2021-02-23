Alanyalılar sahilde güzel havanın keyfini çıkardı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı birçok kişi sahilde yürüyüş yaparak güneşin keyfini çıkardı.

Alanya'da hava sıcaklığı 19 dereceyi bulurken, güzel havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yarlı ve yabancı turistler, İskele Caddesi ve Mahmutlar sahiline indi. Çocuklarıyla ve evcil hayvanlarıyla yürüyüş yapanlar, güzel havanın keyfini çıkardı. Kimisi banklarda otururken, kimisi de arkadaşlarıyla sohbet etti. Yazdan kalma günlerin hakim olduğu ilçede yaşayanlardan bazıları da balık tuttu.

'DÜNYANIN EN GÜZEL YERLERİNDEN BİRİNDE YAŞIYORUZ'

İklim olarak çok güzel bir yerde yaşadığını dile getiren Hasan Çetin, "Yaşadığım yer iklim olarak dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Ülkemin de en güzel yerlerinden birisi. Biz burada kış veya kar diye herhangi bir şey görmedik, görmüyoruz da. En soğuk günümüzde bile gündüzleri 20 derece, geceleri ise 5 ile 10 derece arasında oluyor. Elektrik, doğalgaz tasarrufu olsun, aranıp da bulunamayacak bir yaşam kenti. İnsanlarımız hoşgörülü, tabiatımız çok güzel. Her taraf yemyeşil, gökyüzü pırıl pırıl. Bundan gayrı ne isteyebilir bir insan? Ben çok memnunum, burada yaşayan insanların da çok memnun olduğundan eminim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU