Alanya'ya yaz erken geldi
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Alanya'ya yaz erken geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Alanya'ya yaz erken geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.

İlçede 2 gündür ara ara etkisini gösteren yağışlı havanın ardından ortaya çıkan güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 18, nem oranının yüzde 56 olarak ölçüldüğü ilçede tatilciler, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına gelerek denize girdi. Bazı turistler ise kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler de günübirlik tur tekneleriyle tura çıkarak Alanya'nın doğal güzelliklerini seyretme fırsatı buldu.

"Bu güzellikleri herkesin gelip görmesi lazım"

Ailesiyle beraber deniz keyfi yapan Ecevit Can, Alanya'yı çok sevdiğini söyledi. Alanya'da evlilik yaptığı ve burada 3 çocuğu olduğu aktaran Can, "Alanya'yı herkese tavsiye ederim. Burası çok güzel bir yer ve insanları cana yakın. Bu güzellikleri herkesin kendileri gelip görmesi lazım. Havalarda çok güzel gidiyor" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini yarın da sürdüreceğini ardından yerini yağışlı hava bırakacağını bildirdi. - ANTALYA

Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi
Alanya'ya yaz erken geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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