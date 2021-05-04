Alanya kıyılarında deniz salyası
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Alanya kıyılarında deniz salyası

Alanya kıyılarında deniz salyası
Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde deniz yüzeyi, beyaz renk ve yapışkan olan deniz salyası (müsilaj) ile kaplanırken, kıyılara kadar geldi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde deniz yüzeyi, beyaz renk ve yapışkan olan deniz salyası (müsilaj) ile kaplanırken, kıyılara kadar geldi.

Marmara Denizi'nde son aylarda sıkça rastlanılan ve 'müsilaj' olarak da bilinen deniz salyası, Akdeniz'de de görülmeye başlandı. Alanya'nın birçok bölgesinde de deniz yüzeyi, deniz salyası ile kaplandı. Ağ balıkçılığı yapanlara zor anlar yaşatan deniz salyası nedeniyle akıntı ve rüzgarın da etkisiyle çevreye kötü koku yayıldı. Balıkçıların 'kaykay' dediği yapışkan tabaka, kıyılara kadar geldi.


Alanya kıyılarında deniz salyası
Alanya kıyılarında deniz salyası
Alanya kıyılarında deniz salyası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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