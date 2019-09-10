Alanya Kalesinde 16. yüzyıla ait Osmanlı tüfekleri bulundu

10.09.2019 14:33

Alanya Kalesi'ndeki Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın ailesiyle yaşadığı saraydaki ve Ehmedek bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında Selçuklu dönemine ait eşsiz çini eser ve 16. yüzyıla ait Osmanlı tüfekleri bulundu.



Antalya'nın Alanya ilçesinde, Roma döneminden kalma kale kalıntıları yerine 1221 yılında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan ve günümüze kadar korunan tek Selçuklu kalesi olan Alanya Kalesi, İçkale ve Ehmedek olmak üzere iki kaleden oluşuyor. Selçuklu Devleti'nin yıkılışının ardından bir dönem Karamanoğulları ve ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimine geçen Alanya Kalesi, Akdeniz'e açılan önemli bir askeri üs olarak kullanıldı. Bu bölgede 1983'ten 2009'a kadar yapılan kazılarda 470 sandık çini ortaya çıkarıldı.



Selçuklu dönemine ait eşsiz çini eseri bulundu



Akdeniz Üniversitesi Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar başkanlığında 30 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmalarında bu yıl 200 sandık çininin yansıra son derece önemli, ünik olarak tabir edilen (eşi olmayan) bir parça tespit edildi. Selçuklu çini sanatında rastlanılmayan bir eser olan ve 50x80 santimetre boyutundaki bu çininin sultan tasvirinin bir benzeri ya da bir hayat ağacının iki tarafına tutunmuş güvercin ya da doğan kuşu tasviri olduğu gözlemleniyor.



16. yüzyıla ait 8 adet Osmanlı Tüfeği bulundu



Alanya Kalesi'nin dış surları içindeki Ehmedek bölgesinde askeri yığınak oluşturulduğunu ve tüm bunlardan yola çıkarak 2017'de kazı çalışması başlattıkları kazıda ise 16. yüzyıla ait 8 adet Osmanlı Tüfeği bulunmuştu. Aynı bölge bu yıl başlayan kazı çalışmalarında yeni bulgular ortaya çıktı. Yapılan kazı çalışmalarında yine aynı dönemlere ait 3 adet Osmanlı Tüfeği bulundu.



Yaptıkları çalışmaları değerlendiren Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, kazı çalışmalarının 5 temmuz itibariyle başladığını ve 1 hafta sonra tamamlayacaklarını aktardı. Eravşar," Bu seneki kazı çalışmalarında 3 farklı sektörde çalıştık. Kazı çalışmalarında ağırlıklı olarak Selçuklu dönemindeki buluntulara ağırlık verdik. Bu çalışmalarda sarayın bir parçası olarak düşündüğümüz, sarayın batısındaki Ehmedek bölgesine ağırlık verildi. Bu kazılarda zengin çini buluntularına rastladık. Bura bölgenin Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın ailesiyle beraber ikamet ettiği bölge olduğunu düşünüyoruz" dedi.



"Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın ailesiyle beraber keşif ettik"



Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın ailesiyle beraber yaşadığı yeri bu sene keşfettiklerini aktaran Eravşar," Sultan Alaaddin Keykubat ailesiyle yaşadığı yer bugüne kadar belirsiz bir konuydu. Sarayın arkasındaki küçük odaların olduğu ifade ediliyordu. Bu sene yaptığımız kazılarda sultanın ailesiyle yaşadığı yerin sarayın batısındaki bölge olduğunu tespit ettik" diye konuştu.



"Yapılan çalışmalarda tüfekler, ok uçları, kurşun ve zırh parçaları bulduk"



Ermedek bölgesinde yapılan çalışmalara da değinen Eravşar şunları söyledi: "Endemek bölgesinde yaptığımız çalışmalarda Osmanlı dönemine ait bulgular ortaya çıkarıldı. Yapılan çalışmalarda tüfekler, ok uçları, kurşun ve zırh parçaları bulduk. Kazılar bu yıl eylül ayı ortasında sonra eriyor ancak konservasyon çalışması Alanya Müzesi'nde devam edecek. Bulgu ve buluntuların envanterlik olanlarını müzeye teslim edeceğiz. 2020 yılında ise bu çalışmalar bıraktığımız yerden devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA