Alanya'daki orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Alanya'daki orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Alanya'daki orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gündoğmuş'taki rüzgarın etkisiyle Alanya ilçesi Güzelbağ ve Bayır mahalleleri ile Susuz Yaylası'na sıçrayan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Dün tahliye edilen bölgelerden Güzelbağ ve Bayır mahallelerinin ormanlık alanlarındaki yangın, bugün kontrol altına alınırken, Susuz Yaylası'ndaki alevleri söndürme çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 bin 500 kişinin yaşadığı Güzelbağ'da yangının kontrol altına alındığını söyledi.

İlçede yangının etkili olduğu tek yerin şu an için Susuz Yaylası olduğunu belirten Yücel, "Güzelbağ ormanlık alanında etkili olan yangının tekrar alevlenmemesi için soğutma çalışmaları sürüyor. Hava şartları nedeniyle 'kontrol altına alındı, söndürüldü' dediğimiz yangınlar tekrar alevlenebiliyor. O yüzden konuşmak için erken" dedi.

Öte yandan alevlerin büyük hasar verdiği Bayır Mahallesi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Alanya Belediyesine bağlı yetkililer, hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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