Alanya'daki orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesi Tepe Mahallesi, Hıdırellez bölgesi Yassıalan mevkiinde saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını kısa sürede söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesi Tepe Mahallesi, Hıdırellez bölgesi Yassıalan mevkiinde saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını kısa sürede söndürüldü.

Bölgede bulunan bir at çiftliğindeki samanlar ve 20 metre ileride bulunan ormanlık alanda çıkan yangına 2 itfaiye aracı ve 4 arazöz müdahale etti. Yangını duyan onlarca vatandaş ise alevleri söndürmek için bölgeye adeta akın etti. Alanya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede aldığı tedbirlerin ardından yangın yarım saat içinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. İtfaiye yetkilileri 1 dönüm orman arazisinin zarar gördüğünü açıklarken, Alanya Emniyeti ise soruşturma başlattı.

(Rıza Yanık/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı