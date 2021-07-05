Alanya'da tatilciler denize girip, turistik yerleri gezdi

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Alanya'da tatilciler denize girip, turistik yerleri gezdi

Alanya'da tatilciler denize girip, turistik yerleri gezdi
Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 25 derece ölçülen Alanya ilçesine gelen turistler, günlerini denize girerek ve tarihi yerleri gezerek geçiriyor.

ANTALYA'nın hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 25 derece ölçülen Alanya ilçesine gelen turistler, günlerini denize girerek ve tarihi yerleri gezerek geçiriyor. 

Birçoğu Damlataş ve Kleopatra plajlarına giderek güneşlenen tatilciler, denize girip, keyifli vakit geçirdi. Bazı turistler ise rehber eşliğinde Alanya'daki ören yerlerini gezerek, ilçe tarihini öğrendi.

Almanya'dan tatile gelen Osman Uyanık (60), ilçeyi çok beğendiğini belirtirken, "Buradan çok memnun kaldım ve herkese tavsiye ederim. Koronavirüs tedbirleri burada çok güzel, plajda biraz daha gevşek ama o da normal" dedi.

Alanya'ya ilk kez tatile geldiğini aktaran Dilek Salan (35) da İstanbul'dan geldiğini dile getirerek, "Çok sıcak bir yer ve doğası müthiş, denizi çok güzel. Birçok ülkeden gelen turisti var. Sırp, Rus ve Alman birçok arkadaşım oldu. Gayet yoğun şekilde turistler gelmeye de devam ediyor. Otelimiz de gün geçtikçe kalabalıklaşmaya başladı. Ülkemize turistlerin gelmesi bizi mutlu ediyor, ülkemizin ekonomisi açısından. Kısıtlamaların bitmesiyle beraber rahat nefes alıyoruz. Ülkemiz zaten cennet gibi hangi güzelliği ararsanız ülkemizde var. Birçok ülkede olmayan şeyler; denizi kumu, güneşi, sıcaklığı, yemekleri. O yüzden Türkiye turizm için biçilmiş kaftan. Bekliyoruz hepinizi" diye konuştu.


Alanya'da tatilciler denize girip, turistik yerleri gezdi
Alanya'da tatilciler denize girip, turistik yerleri gezdi
Alanya'da tatilciler denize girip, turistik yerleri gezdi
Alanya'da tatilciler denize girip, turistik yerleri gezdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu

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