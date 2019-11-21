Alanya'da sahte para operasyonu
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Alanya'da sahte para operasyonu

Alanya ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

21.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:50
Alanya'da sahte para operasyonu

ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ve Mahallesi'nde bazı iş yerlerine alışveriş sonrasında sahte dolar verildiği ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

İş yerlerinde inceleme yapan ekipler, şüphelinin Irak uyruklu H.A.J.A. olduğunu tespit etti.


Şüpheli, Mahmutlar Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenleyen ekiplerce gözaltına alındı. Evde yapılan aramada sahte 2 bin dolar ele geçirildi.

Kaynak: AA
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