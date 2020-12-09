Alanya'da onlarca kişinin katıldığı mevlide kaymakamlıktan inceleme
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Alanya'da onlarca kişinin katıldığı mevlide kaymakamlıktan inceleme

09.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:41
Alanya'da onlarca kişinin katıldığı mevlide kaymakamlıktan inceleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde esnaflık yapan M.K., koronavirüsten yaşamını yitiren babası için mevlit okutup, yemek verdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde esnaflık yapan M.K., koronavirüsten yaşamını yitiren babası için mevlit okutup, yemek verdi. Kaymakamlık mevlide katılan onlarca kişinin tespiti ve cezai işlem uygulanması için inceleme başlattı.

Alanya'da geçen hafta koronavirüs nedeniyle babası R.K.'yi kaybeden M.K., iş yerinin önünde mevlit okutup yemek verdi. Yeni koronavirüs kısıtlamaları kapsamında, evlerde doğum günü, yılbaşı kutlaması, mevlit gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmezken, M.K.'nin babası için verdiği mevlide onlarca kişinin katıldığını gösteren fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı. Fotoğraflarda maske ve mesafe kurallarına riayet edilmediği de görüldü.Olayın ardından Alanya Kaymakamlığı inceleme başlattı. Yapılacak çalışma kapsamında mevlide giden kişilere koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağı belirtildi.


Alanya'da onlarca kişinin katıldığı mevlide kaymakamlıktan inceleme

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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