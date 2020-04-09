Alanya'da marketçi kardeşlerden iyilik hareketi
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Ramazan Taş, Alanya, Güncel

Alanya'da marketçi kardeşlerden iyilik hareketi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 16 yıldır market işletmeciliği yapan 2 kardeş, hayata geçirdileri uygulamayla hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

09.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:24
Alanya'da marketçi kardeşlerden iyilik hareketi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 16 yıldır market işletmeciliği yapan 2 kardeş, hayata geçirdileri uygulamayla hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Dünyayı saran koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmak isteyen 16 yıllık market işletmecileri Osman ve Ramazan Taş kardeşler, örnek bir uygulamaya imza attı. Market önüne konulan standa gıda ürünlerini yerleştiren 2 kardeş, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını stanttan almasını sağlıyor. Sabah saatlerinde dükkanı açan işletme sahipleri, ilk olarak kendi bütçelerinden standa temel ihtiyaç ürünlerini yerleştiriyor. Uygulamadan haberdar olan hayırseverler de parasını ödedikleri ürünlerin standa koyulmasını sağlıyor. Bir haftadır devam eden uygulama yoğun ilgi gördü.

'İHTİYACI OLAN ALSIN, İSTEYEN BIRAKSIN'İhtiyaç sahipleri için başlattıkları uygulama hakkında bilgi veren Ramazan Taş, "Sloganımız belli; ihtiyacı olan alsın, isteyen bıraksın. Bizim niyetimiz, şu zor günleri hep birlikte atlatmak. Bu zor günlerde evine ekmek götüremeyen insanlarımız var. Onların çorbalarında bir nebze tuzumuz olsun. Biz tüm Türkiye'deki iyilikseverlere diyoruz ki, sizin de çorbada tuzunuz olsun. Buradan herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Alan kişi, başka ihtiyaç sahibini düşünerek, onun hakkına girmeden sadece ihtiyacı olanı alıp giderse, biz de hayırseverlerle birlikte yüzümüz ak bir şekilde bu işten çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.'HAYIRSEVERLERİMİZ DE DESTEK VERİYOR'Başlattıkları iyilik hareketiyle çok güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Ramazan Taş, "Hayırseverlerimiz arıyor, 'Bugün bizden 10 makarna koy', başka bir ağabeyimiz diyor ki 'Bugün 10 kilo patates koy', başka bir toptancı ağabeyimiz diyor ki 'Al bu zeytin tenekesini böl birer kiloya dağıt millete' çok güzel tepkiler alıyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah böyle devam eder. Bizim amacımız Ramazan boyunca da böyle devam ettirebilmek. Bu günlerde milletin yanında bulunmak. Biz bize yeteriz Türkiye'm" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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