Alanya'da Litvanya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yılı kutlandı
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Alanya'da Litvanya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yılı kutlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Litvanya Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık restorasyonunun 30. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

11.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:04
Alanya'da Litvanya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yılı kutlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Litvanya Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık restorasyonunun 30. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Alanya Litvanyalılar Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, ALTSO Başkanı ve Litvanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin, Alanya Belediye Başkan Vekili Emine Çalış, Alanya Ormat İşletme Müdürü Yücel Sönmez, Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ve çok sayıda Litvan vatandaş katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Alanya Litvanlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Asta Buckiunaite'ye, Litvanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.


"Alanya güvenli ve huzurlu şehir"


Alanya'da yerleşik yabancılarla dostluk içerisinde yaşadıklarını vurgulayan ALTSO Başkanı ve Litvanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin, Litvanya Fahri konsolosluğunda da bir yılı geride bıraktığını söyledi. Alanya'nın güvenli ve huzurlu bir şehir olduğuna dikkat çeken Şahin, yerleşik yabancılarla sık sık bir araya geldiğini söyledi.


"Litvanya'nın bağımsızlığının ilelebet sürmesini temenni ederim"


Yerleşik yabancıların da Alanya'da yaşamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Şahin şunları söyledi:


"Fahri konsolosluğunu büyük bir onurla yürütmekte olduğum dost ülke Litvanya Cumhuriyeti, bugün yani 11 Mart'ta parlamentonun bağımsızlığının 30. Yıl dönümünü kutluyor. Tüm Litvan arkadaşlarımızın günü kutlu olsun. Bugün buraya dikeceğimiz fidanlar kök salıp geleceğe doğru büyürken, bizlerle birlikte güzel Alanya'mızda yaşamayı seçen Litvanyalı dostlarımızla, dostluk bağlarımızın da kök salarak güçleneceğine inanıyorum. Dost ülke Litvanya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ilelebet sürmesini en içten dileklerimle temenni ederim."


Meşe fidanı dikildi


Konuşmaların ardından Alanya Litvanlar Derneği Yöneticileri protokol üyelerine teşekkür belgesi takdim edildi. Daha sonra Litvanya'nın sembolü meşe fidanlarının dikimi gerçekleştirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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