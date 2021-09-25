Alanya'da kaçak elektronik sigara ve likiti ele geçirildi - Haberler
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Alanya'da kaçak elektronik sigara ve likiti ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alanya'da kaçak elektronik sigara ve likiti ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 101 adet elektronik sigara ve 673 adet likiti ele geçirildi.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, 101 adet elektronik sigara ve 673 adet likiti ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Güller Pınarı Mahallesi'ndeki bir adreste çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara olduğu bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli markalarda 101 adet elektronik sigara, çeşitli markalarda 673 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

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