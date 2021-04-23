Alanya'da 23 Nisan bahçelerde ve balkonlarda kutlandı
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Alanya'da 23 Nisan bahçelerde ve balkonlarda kutlandı

Alanya'da 23 Nisan bahçelerde ve balkonlarda kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan çocuklar, aileleriyle bahçe ve balkonlarını Türk bayrakları ve balonlarla süsleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan çocuklar, aileleriyle bahçe ve balkonlarını Türk bayrakları ve balonlarla süsleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Alanya'da çocuklar, korona virüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirip, aileleriyle balkonlarını bayrak ve balonlarla süsledi. Çocuklar, balkonlarda şiir okuyup Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşadı. Bazı çocuklar ise apartmanlarının bahçesinde süslemeler yapıp aileleriyle beraber oyunlar oynadı.

"Keşke bu hastalık bitse de yine eski zamanlarımıza dönsek"

Evinin bahçesinde çocuğuyla beraber 23 Nisan coşkusunu yaşayan Özlem Bahadır, bu sene 23 Nisan'ı biraz daha buruk kutladıklarını söyledi. Bahadır, "Pandemi olduğundan dolayı coşkulu bir 23 Nisan kutlaması yapamıyoruz. Ama yine de çocuklarımıza unutturmamak için böyle küçük bir etkinlik yaptık. Balonlarla ve bayraklarla süslemeler yaptık. Çocuğuma küçük olmasına rağmen 23 Nisan sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Asla da unutsun istemiyorum. Keşke bu hastalık bitse de yine eski zamanlarımıza dönsek. Okullarımız da açılsa da çocuklarımızla hep beraber olabilsek ama inşallah bu günlerde geçecek" dedi. - ANTALYA

Alanya'da 23 Nisan bahçelerde ve balkonlarda kutlandı
Alanya'da 23 Nisan bahçelerde ve balkonlarda kutlandı
Alanya'da 23 Nisan bahçelerde ve balkonlarda kutlandı
Alanya'da 23 Nisan bahçelerde ve balkonlarda kutlandı
Alanya'da 23 Nisan bahçelerde ve balkonlarda kutlandı
Alanya'da 23 Nisan bahçelerde ve balkonlarda kutlandı
Alanya'da 23 Nisan bahçelerde ve balkonlarda kutlandı
Alanya'da 23 Nisan bahçelerde ve balkonlarda kutlandı
Alanya'da 23 Nisan bahçelerde ve balkonlarda kutlandı
Alanya'da 23 Nisan bahçelerde ve balkonlarda kutlandı
Alanya'da 23 Nisan bahçelerde ve balkonlarda kutlandı
Alanya'da 23 Nisan bahçelerde ve balkonlarda kutlandı
Alanya'da 23 Nisan bahçelerde ve balkonlarda kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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