Alan Wake Remastered 5 Ekim'de Geliyor Olabilir
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Alan Wake Remastered 5 Ekim'de Geliyor Olabilir

Alan Wake Remastered 5 Ekim'de Geliyor Olabilir
SaveButonu - Haberler | Gamegar

alan wake remastered

Oyuncuların büyük bir merak ve heyecanla beklediği Alan Wake Remastered hakkında yeni haberler ve önemli sızıntılar var

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Oyuncuların büyük bir merak ve heyecanla beklediği Alan Wake Remastered hakkında önemli sızıntılar mevcut.

Remedy Entertainment'ın sevilen yapımlarından olan Alan Wake, görünüşe bakılırsa geri dönüyor. Son günlerde ortaya çıkan sızıntılar ve Remedy'nin de daha önce yaptığı duyuruda yeni projelerin üzerinde çalıştığını söylemesi, pek çok oyuncunun Alan Wake Remastered'ın yolda olduğunu düşünmesine sebep oldu. Gelen son haberlerle beraber yalnızca oyunun varlığı değil, çıkış tarihi bile sızdırılmış olabilir.

Son günlerde çıkan sızıntıların kaynağı Alan Wake Remastered'ın farklı parakendeci oyun dağıtıclarının internet sitelerinde gözükmesi ile alakalı. Oyunun PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox konsolları için Rakuten Taiwan'da listelenmesi de bu iddiaları güçlendiriyor. Oyuna ait olası bir çıkış tarihi de bu haberlerle sızdırılan bilgiler arasında. Bu sızıntılara göre Alan Wake Remastered, 5 Ekim'de geliyor olabilir. Ayrıca oyunun önümüzdeki hafta resmi olarak duyurulacağını söyleyen analistler de mevcut.

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Haberler şimdilik doğrulanmış olmasa bile bunun o kadar da şaşırtıcı bir haber olmadığını söylemek yanlış olmaz. Daha önce de benzer bir sızıntı yaşanmış ve Alan Wake Remastered, Final Fantasy 7 Remake ile beraber Epic Games Store'un güncellemelerinde görülmüştü. Ayrıca Remedy de Epic Games ile 2 oyunluk bir anlaşma imzaladıklarını açıklamış ve Alan Wake'e de Control'un genişleme paketinde yer vererek hayran kitlesinin iyice canlanmasını sağlamıştı. Kimi oyuncular Alan Wake 2'nin de yolda olduğunu ve Remedy'nin Epic ile yaptğı anlaşmanın tamamen Alan Wake serisi üzerine olduğunu da söylemekte. Kimin haklı olduğunu ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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Kaynak: SaveButonu

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