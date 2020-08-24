Alagöz, aday öğretmenlerle toplantı yaptı
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Alagöz, aday öğretmenlerle toplantı yaptı

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Adıyaman'a yeni atanan aday öğretmenlerle toplantıda bir araya geldi.

Alagöz, aday öğretmenlerle toplantı yaptı
24.08.2020 16:24 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:27

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Adıyaman'a yeni atanan aday öğretmenlerle toplantıda bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Maarif Müfettişleri Koordinatörü Atıf Bostancı ve Şube Müdürü Abdurrahman Çelik'te katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz toplantıda yaptığı konuşmada, "Kutsal bir göreve atandınız, sizler ülkemizin ve milletimizin geleceğini yetiştireceksiniz. Ne kadar başarılı ve donanımlı gençler yetiştirirseniz geleceğe bir o kadar umutlu bakarız. Öğrenciler için sizler rol modellersiniz, sizler onlar için çok önemlisiniz. Öğrenciler öğretmenlerini hiçbir zaman unutmazlar. Bizler de öğretmenlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Sizler bu ülkenin geleceğini yetiştiriyorsunuz. Gelecek nesilleri yetiştirirken milli ve manevi değerlerimizi iyi öğretmeliyiz. Bizi biz yapan değerlerimizi önemsiyoruz. Bunları akademik başarıyla taçlandırmamız lazım. Dünyadaki gelişmeleri takip edebilen gençlere ihtiyacımız var. Bu eğitim sürecinin ilimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum, sizlere de meslek hayatınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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