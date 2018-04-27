Alaçam'daki Silahlı Saldırı Zanlıları Tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde amcasını ve amcasının damadını tüfekle yaralayan şahıs ve arkadaşı tutuklandı.

Olay, Alaçam'a 25 kilometre mesafede bulunan Aşağıkoşlu Mahallesi Ağacalan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kodal, uzun süredir eşinin amcaoğlu tarafından tehdit edildiği iddiasıyla, İlçe Emniyet Amirliği ve jandarmaya başvurarak yardım istedi.

Eşinin amcaoğlu ile telefonda konuştuktan sonra durumu jandarmaya bildirerek köye gelen Hüseyin Kodal, kayınpederini de yanına alarak Ağacalan Mahallesi çıkışına araçlarını park edip jandarma ekiplerini gelmesini beklemeye başladı.

İddiaya göre otomobille köye gelen Emre Saka, yolda jandarma ekiplerini bekleyen Hasan Saka ve damadı Hüseyin Kodal'a tüfekle ateş etti. Hasan Saka ve damadı Hüseyin Kodal, ormanlık alana kaçarak saklandı. Hırsını alamayan Emre Saka, park halinde bulunan otomobilin camlarını kırarak zarar verdi. Olay yerinden kaçan Hüseyin Kodal ve kayınpederi Hasan Saka'yı bulmak için köye gelen Emre Saka, amcasının evinin kapılarının kilitli olmasından dolayı pencereleri kırarak içeri girdi. Evde bulunan yengesi korkudan balkona saklandı. İçeride amcası ve yengesini bulamayan Emrah Saka, evde bulunan Hüseyin Kodal'ın eşi ve kuzenlerine "Size bir şey yapmayacağım. Annen ve baban nerede?" diyerek bağırdıktan sonra evden ayrıldı.

Alaçam'a dönüş yolunda jandarma ekiplerini gören Emre Saka ve yanında bulunan arkadaşı Uğur Ceylan otomobili bırakarak ormanlık alana kaçtı. Jandarma ekipleri terk edilen otomobilde 2 adet pompalı tüfek buldu. Kaçan şahısları bulmak için arama başlatan jandarma ekipleri şahısları köyde yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesine sevk edildi.

Olay anında evde bulunan Hasan Saka'nın eşi Meryem Saka, "Arabanın geldiğini görünce içeri girerek kapıyı kilitledim. Çocuklara nasıl olsa zarar vermez diye balkona saklandım. Ben balkondayken çocuklar bağırmaya başladı. Çocuklara 'siz korkmayın annen, baban ve Hüseyin'e taktım kafayı. İçeri girmeden bunları temizleyebilirsem temizleyeceğim' dedi. Çocuklarda 'yapma abi' diye yalvararak başladılar ağlamaya. Damadın arabasını kırmış parçalamış" dedi.

Hasan Saka da, "Damada telefon açmış. O da dükkanda olduğunu söyleyerek, 'ben kayınpederimin oraya gidiyorum. Geleceksen oraya gel' diyor. O da 'peşinden geliyorum ama anana babana selam söylüyorlar, hakkını helal ettir de öyle gel' diyor. Yani öldürmeye teşebbüs. Biz ormanda kaldık, o zaman eve gelmiş kızım da evdeydi. 'Ben Hüseyin'i vurmaya geldim, seni vurmaya gelmedim. Hani nerede o' diyerek eve girmiş" şeklinde olayı anlattı.

Jandarma ekiplerini beklerken karşılaştıkları olayı anlatan Hasan Saka'nın damadı Hüseyin Kodal, "Şuan hiç can güvenliğimiz yok. Olay olmadan önce emniyete gittim. 'Bu bizi tehdit ediyor' dedim. Aynı günün akşamı bu olayı yaptı. Bizi taradı. Kayınpederimin evinin kapıları kilitli olduğu halde iki kişi silahlar ellerinde camları kırarak içeri girdiler. Benim eşimi, kayınpederimi, kaynanamı vuracağım diyerek tehdit ederek içeri girdiler. İçeride özürlü bir çocuk var. O çocuk bas bas bağırmış. Ceza almayıp çıkarsa bizim birimizden birini vuracak" şeklinde konuştu.

Alaçam'da adliyeye çıkartılan Emre Saka ve arkadaşı Uğur Ceylan tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN