Alaçam'da Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi

SAMSUN - Samsun'un Alaçam İlçesinde 'Gençlik Şühedanın İzinde' temalı Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi.

1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatının 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında Samsun Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gençlik Şühedanın İzinde' temalı Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşü eksi sıfır derecede Kızlan mahallesinden başladı. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları ve tekbir getirilerek devam eden 3 kilometrelik yürüyüş Hüseyin Dede mevkiiinde son buldu. Hüseyin Dede'de Vali Osman Kaymak ve beraberindekiler tarafından yapılan duanın ardından yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş sonunda saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.Sarıkamış şehitleri için okunan kuranı kerimin ardından konuşan Vali Osman Kaymak," Dedelerimizi, şehitlerimizi anmak için Kızlan'dayız. 104 yıl önce 90 bin şehidimiz bizler için soğukta canlarını feda ettiler.Allah onları gani gani rahmet eylesin.Bugün bizler onları unutmadığımızı, onların yolunda olduğumuzu göstermek için bugün Alaçam Kızlan bölgesinde kar yağışı altında şehitlerimizi anmak için buradayız. Bayrak ve flamayı taşıyan gençlerin ellerine sağlık diyorum. Gerçekten dedelerinizin yolunda olduğunuzu.Türkiye zor bir coğrafya bizleri bu coğrafyada tutmamak için uluslar arası ilişkilerle pek çok oyunlar oynuyorlar. Bizleri bir birimize düşürerek tekrar bölmek istiyorlar.Dedelerimizi o gün omuz omuza vererek bizler için canlarını verdilerse bugünde bizler bu birlikteliği göstererek bütün dış güçlere karşı Türkiye'nin gücünü göstermek durumundayız. O anlamda buradan mesaj veriyorum. Türkiye bir bütündür. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkezsiyle her türlü görüşe rağmen birlikte Türkiye'yi savunmak durumundayız. Buradan diyoruz ki Türkiye birlik beraberliğini koruduğu müddetçe uluslar arası güçlerin emelleri boşa çıkacak, Türkiye ilelebet yoluna devam edecektir."dedi

Alaçam Müftüsü Mehmet Süsün tarafından yapılan duanın ardından etkinlik sona erdi.

Türk bayrakları ve Sarıkamış destanını anlatan pankartların taşındığı yürüyüşe, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Alaçam Kaymakamlığına vekalet bakan Yayakent Kaymakamı Bahar Kaya, Belediye Başkanı Hadi Uyar, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu,kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve sporcular katıldı.

Kaynak: İHA