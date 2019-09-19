19.09.2019 21:45

Alaçam'da Ahilik Haftası etkinliği düzenlendi

SAMSUN - Samsun Alaçam Kaymakamlığı, Şehit Erdal Bolat Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası "Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında etkinlik düzenledi.

Alaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliği ile düzenlenen etkinlikte Sanayi Sitesinde toplanan esnaflar arabalarını Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri 500 araçlık konvoy halinde Samsun-Sinop kara yolu, Bafra Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Lise Caddesi ve Beşyol mevkisini dolaşarak Cumhuriyet Meydanı'na davul-zurna eşliğinde geldi. Burada halaylar çekildi, oyunlar oynandı.

Programın açılışında Okul Müdürü Abdulkerim Açıkgöz ve Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz ve Belediye Başkanı İlyas Acar birer konuşma yaparak Ahiliğin öneminden bahsetti.

Kaymakam Zaman ise dünyada iyi adına ne varsa Ahilikte var. Türk İslam kültürünün özünü anlatan önemli bir kavram. Dünyanın şu anki geldiğimiz noktada, gelişmenin temelinde babanın çocuklarına mesleğini öğretmesiyle başladı insanlığın gelişmesi. Mesleklerin oluşmasıyla insanlık aşama aşama ilerlemeye başladı. Daha sonra usta çırak ilişkisiyle toplu yerleştirmeler oldu ve geldiğimiz nokta burası. Yani gelişmenin temelinde, ilerlemenin temelinde esnaf kardeşlerimiz var. Esnaflarımızın, sanatkarlarımızın önemini her daim unutmamalıyız. Bunu yeni yetişen gençler çocuklarımıza sanatları özellikle esnaf kardeşlerimiz, ustalarımız yanında bulunan çırak, kalfalara mesleklerini öğretmeleri geleceğimiz için son derece önem teşkil ediyor. Yoksa bir çok önemli mesleğimiz, önemli sanatımız kaybolmaya yüz tutuyor" şeklinde konuştu.

Alaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şed kuşatmayı anlatan tiyatro gösteriminin ardından Alaçam'da 45 yılı aşkın süre esnaflık yapmış Berber Ünal Kır, elektrikçi Yurtsever Çağlar ve terzi Bayram Özdemir Ahilik ustası seçildi. Ustalara Kaymakam Fikret Zaman tarafından plaket verildi. Yıllık oto tamircisi en genç usta olarak olan İsa Baş'a Belediye Başkanı İlyas Acar tarafından plaket verildi.

Programın hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere, Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür plaketi verildi. Program Ahilik pilavının ikramıyla son buldu. Programa ayrıca, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Müdür vekili Erolcan Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti başkanları, okul müdürleri, sanayi esnafları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA