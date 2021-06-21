Alaattin Çakıcı'dan Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddialara yanıt: Özgür bir vatandaşım, dünyanın her yerine gidebilirim
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Alaattin Çakıcı'dan Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddialara yanıt: Özgür bir vatandaşım, dünyanın her yerine gidebilirim

Alaattin Çakıcı'dan Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddialara yanıt: Özgür bir vatandaşım, dünyanın her yerine gidebilirim
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Nisan 2020'de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı iddialarına yanıt verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Çakıcı, "Ben şu an özgür bir vatandaşım, Kıbrıs'a da dünyanın her yerine de gidebilirim. Bu kimsenin sorunu değilken, niye bu kadar sorun ediliyor" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar sonrası bir diğer suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Kıbrıs'a kaçtığına dair iddialar ses getirmişti.

"DURUM NORMALLEŞENE KADAR KIBRIS'TA KALACAK" İDDİASI

Çakıcı'ya birileri tarafından "sus ve piyasadan çekil" talimatı verildiğini ve Nisan 2020'de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan ismin durum normalleşene kadar Kıbrıs'a gittiği bir gazeteci tarafından gündeme taşınırken, Çakıcı'nın Kıbrıs'ta bir ofis tutacağı ve işlerini buradan yöneteceği öne sürülmüştü.

"GÜNLERDİR BU ÇİRKİN OYUNU İZLEMEKTEYİZ"

Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığına yönelik haberlere Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. Çakıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Batı ve okyanus ötesi İsrail, ortaklaşa, ülkemizde, çirkin bir senaryo ile yerli işbirlikçilerini devreye sokarak, günlerdir bu çirkin oyunu izlemekteyiz, basın, sosyal medya ve televizyonlarda, devletimizin beka sorunu var iken, sürekli batının devreye soktuğu bu çirkin oyunda her konuda gündeme dolaylı da olsa getiriliyorum.

"TARAFIM DEVLETİN BEKASI VE DEVAMLILIĞIDIR"

Bunu gündeme getiren sözde basın mensupları, bir haberlerinde de "Alaattin Çakıcı Kıbrıs'a gönderildi" diyorlar. Ben şu an özgür bir vatandaşım , Kıbrıs'a da ve dünyanın her yerine de gidebilirim. Bu kimsenin sorunu değilken, niye bu kadar sorun ediliyor. Ülkemiz üzerinde by-pass yapmak isteyen herkese sözüm şudur ki , devletin bekası söz konusuysa, tarafım devletin bekası ve devamlılığıdır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederim."

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Alaattin Çakıcı'dan Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddialara yanıt: Özgür bir vatandaşım, dünyanın her yerine gidebilirim - Haberler
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