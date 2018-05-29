Çakıcı, Bahçeli Görüşmesinin Detaylarını Mektupla Açıkladı: Cemevi Konusu Konuştuk!

Devlet Bahçeli'nin, geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği Alaattin Çakıcı'dan görüşmeye ilişkin bir açıklama geldi. Çakıcı'nın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajları dikkat çekti.

BAHÇELİ'NİN SÜRPRİZ ZİYARETİYLE GÜNDEME GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, geçtiğimiz hafta hastanede sürpriz bir şekilde ziyaret ettiği Alaattin Çakıcı'dan ziyaret sonrası ilk açıklama geldi.

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunanan ve şu anda Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Tedavi Gören Alaattin Çakıcı, Basın Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan'a gönderdiği mektupla değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKMEN BEYİNE SAYGILARIMI SUNARIM"

İşte Alattin Çakıcı'nın paylaştığı o mektup:

Kamuoyuna Saygılarımla Arz Ederim;

Sıhhatimle yakından ilgilenen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ülkücülerin ağabeyi olan, ömrünü devletimizin bekası için bir ömür milleti için ülküsünden geri adım atmayan, sonucu ne olursa olsun bedenini ve ruhunu, ölçü devletin bekası ise hiç düşünmeden yanan kor ateşin içinde yeğleyen erdemli son Türkmen Beyine, ziyaretime geldiğinden dolayı kendilerine kalbi teşekkür eder saygılarımı sunarım.

BAHÇELİ, CEMEVLERİ SORUNUNA EL ATACAĞINI SÖYLEMİŞ

Kendileri ziyaretime geldiğinde AK Parti Dönemindeki Alevi-Bektaşi çalıştayı ile ilgili kendilerine cemevi sorunlarıyla ilgili 21 milyon Türkmen Alevisi 1 milyon Zaza ve Kürt Alevileriyle bu sorunu konuşmamızda kendilerinin Bodrum'da ve Türkiye'nin bir kaç yerinde birkaç cemevinin bizzati kendi gayretleriyle açıldığını kendilerinin bu ifadesine Allah için yüz yüze şahit oldum. Alevi- Bektaşi toplumunun üzerinde 2 asırdır uygulanan baskıdan dolayı rahatsız olduğunu bu konuya mutlaka el atacağını şahsıma ifade etti.

Görüşmemizden 2 gün sonra, Sayın Cumhurbaşkanı Cemevleri ile ilgili seçim beyannamesi açıklamasında hukuki bir statü getireceğini kamuoyuna deklare etti.

Sayın Cumhurbaşkanımıza sorarım, geçmişteki gibi seçim süreci içinde söylenen bu söylem Cumhurbaşkanı seçilirseniz düşüncede mi kalacak yoksa yasal olarak eyleme mi dönüşecek?"

"LÜTFEN ALEVİ - BEKTAŞİ KARDEŞLERİMİZİN SESİNE KULAK VERİN"

Sessizleri' sesiyim diyorsunuz, 2 asırdır İslam'ın bahçesindeki, nadide çiçeklerden biri olan Müslüman ve Resulullah Efendimize gönülden bağlı Efendimizin Ehli Beyti'ne günümüze kadar koşulsuz gönül veren artık bu Müslüman kardeşlerimizin lütfen sesine kulak veriniz.

Sizinle devletimizin bekası için Kader arkadaşınız son Türkmen Beyini, Alevi- Bektaşi kardeşlerimizle ilgili söylemine lütfen kulak veriniz. Hani diyorsunuz ya hep birlikte Türkiye olalım Devleti'ne gönülden bağlı, vatan sathının her zerresi için şanlı Bayrağımız Hilal ve Yıldızına sevgi ile koklayarak öpen Şehitlik mertebesine koşan bölücü teröristlerle yaptıkları mücadelede şahadeti kucaklayan tabutunun üzerindeki Vatan ve Bayrak sevdalısı olan, Zaza ve Kürt kardeşlerimizi kucaklamak asli görevimizdir.

"AF TALEBİM YOKTUR"

Bakınız Sayın Cumhurbaşkanım, şahsım adına ve Türkiye'nin değişik yerlerinde almış olduğum kurul raporları gereği hiçbir af talebim yoktur. Belki Rabbim dört duvar arasında beni imtihan ediyor kim bilir ki belki geçmişte işlediğim suçlardan birisi ile ilgili haksız bir suç işlediğinden dolayı, onların aile yakınlarının sesleri kalbi olarak Rabbime ulaştığı için belki de uzun yıllardır, Allah katında cezam devam etmektedir.

"RABBİM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN"

Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Şu rahmet ayında anaların, babaların, çocukların ve annelerinin kapalı duvarlar arkasında aileleri için hasret ateşiyle yanıp kül olan bu insanları sevindirirsiniz, neden İlk turda seçimi kazanamayasınız. Rabbim İyi düşünüp kendine teslimiyet duygularıyla bağlı olanları yarı yolda bırakmaz.

Eğer teslimiyetini Yüce Rabbime ise sizin kimseye ihtiyacınız yok.

Sahibi Allah olanın bir dünya karşısında da olsa hangi tür size tuzak kursalar bile Allah kendisine şükran ve iman duygusuyla bağlı olan kulunu yarı yolda bırakmaz.

Başta Sayın Devlet Bahçeli'ye, Aziz Türk Milletimize, Devletimizin başı olan şahsınıza Saygılarımla arz ederim."