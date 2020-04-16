Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
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Alaattin Çakıcı, Sincan Cezaevi, Ankara, Güncel

Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu

Son olarak Ankara Sincan Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesi sonrasında cezaevinden çıktı.

16.04.2020 00:54 | Son Güncelleme: 16.04.2020 01:06

Geçtiğimiz gün Meclis'ten geçen ve dün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren infaz düzenlemesinden yararlanan isimlerden biri de Alaattin Çakıcı oldu.

TAHLİYE OLDU

Alaattin Çakıcı 16 Nisan, 00.30'da hükümlü olarak bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden çıkarak tahliye oldu.

KALABALIĞA İZİN VERİLMEDİ

Alaattin Çakıcı'nın sevenleri, koronavirüs salgını nedeniyle tahliye işlemleri sırasında yanında olamadı. Çakıcı'ya cezaevi çıkışında avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti.

KIRKPINAR AĞASI ALTUNHAN'IN OTELİNDE KALACAK

Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi, müvekkilinin eski Kırkpınar Ağası Mustafa Altunhan'ın otelinde inzivaya çekileceğini duyurdu.

Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu

ALAATTİN ÇAKICI'NIN SUÇU NEYDİ?

Türk organize suç örgütü lideri olarak tanındı. Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalanmıştı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıkmıştı.

Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında üç yıl dört ay hapis cezası verildi.

15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan üç yıl dört ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl dokuz ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.

Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak on yıl on ay cezaya çarptırıldı.

Uludağ'da 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği "Öcalan senden daha şerefli" sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl iki ay hapis cezası verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.

Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
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