Alaaddin Çevresi Tarihi Dokuya Uygun Hale Getiriliyor
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Alaaddin Çevresi Tarihi Dokuya Uygun Hale Getiriliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen Alaaddin Caddesi'ndeki iş yerlerinin cephe sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

Alaaddin Çevresi Tarihi Dokuya Uygun Hale Getiriliyor
12.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:04

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, koronavirüsün tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkilemesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak salgın öncesinde sürdürdükleri birçok projeye tedbir amaçlı ara vermek zorunda kaldıklarını, Alaaddin Tepesi çevresi dış cephe sağlıklaştırma projesinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Şehrin tarihi dokusuna uygun olarak başlattıkları Alaaddin Tepesi çevresindeki iş yerlerinin dış kısımlarının iyileştirilmesi çalışmalarına normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladıklarını kaydeden Başkan Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda İller Bankası hibeyle yürütülen projenin ilk etabını en kısa sürede bitirmek için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Konya'nın her zaman destekçisi olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Başkan Altay, "İnşallah en kısa sürede bu projeyi tamamlayarak Alaaddin Caddesi'ndeki tüm binaları Selçuklu başkenti Konya'ya yakışır bir hale getirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Proje kapsamında ilk etapta 12 binada 60 bağımsız bölümün; ikinci etapta 40 binanın cephe rehabilitasyonu bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde yürütülecek.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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