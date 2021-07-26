Akyol: "Altınova gelişip büyümeye devam edecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akyol: "Altınova gelişip büyümeye devam edecek"

Akyol: 'Altınova gelişip büyümeye devam edecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti. AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Altınova'nın her alanda büyüyüp geliştiğini ifade eden Milletvekili Akyol, "Her zaman söylüyoruz, Altınova bizim göz bebeğimiz. El ele vererek ilçemizi en üst noktalara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizde çok önemli işler, büyük yatırımlar, örnek projeler hayata geçiriliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de Altınova gelişip büyümeye devam edecek" diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da ilçede yapılan çalışmalarda AK Parti hükümetinin büyük katkısı olduğunu ifade ederek, "Milletvekillerimize ve parti teşkilatlarımıza ilçemiz adına teşekkür ederim" dedi.

Ziyarette Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın eşi Yasemin Oral, AK Parti Altınova Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın ve AK Parti Altınova ilçe yöneticileri de yer aldı. - YALOVA

Akyol: 'Altınova gelişip büyümeye devam edecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti'li Çelik: Tunus'ta hükümetin görevden el çektirilmesi siyasi meşruiyete yönelik darbedir
AK Parti'li Çelik: Tunus'ta hükümetin görevden el çektirilmesi siyasi meşruiyete yönelik darbedir
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına...
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Hande Yener Yıldız Tilbe Seren Serengil
Spor Diego Can Bartu Metin Oktay Rachid Ghezzal Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akyol: "Altınova gelişip büyümeye devam edecek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 11:29:09. #1.15#

title