AKUT'tan gönüllülerine gerçeği aratmayan arama ve kurtarma eğitimi
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AKUT'tan gönüllülerine gerçeği aratmayan arama ve kurtarma eğitimi

İhlas Haber Ajansı / Aslı Aktaş Aksoy - Haberler | Güncel

AKUT'tan gönüllülerine gerçeği aratmayan arama ve kurtarma eğitimi AKUT 5 ildeki gönüllülerine "Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi" verdi AKUT, olası sel bölgelerindeki eğitimlerini ileri seviyeye çıkarttı AKUT Arama Kurtarma Derneği tarafından 5 ilden Kocaeli'ye gelen gönüllülere arama ve...

AKUT'tan gönüllülerine gerçeği aratmayan arama ve kurtarma eğitimi

AKUT 5 ildeki gönüllülerine "Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi" verdi

AKUT, olası sel bölgelerindeki eğitimlerini ileri seviyeye çıkarttı

KOCAELİ - AKUT Arama Kurtarma Derneği tarafından 5 ilden Kocaeli'ye gelen gönüllülere arama ve kurtarma eğitimi verildi. Gerçeği aratmayan eğitim sırasında konuşan AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, "Karadeniz Bölgesinde çok daha aktif sel olduğu için oradaki ekiplerimizin eğitimleri çok daha ileri bir seviyededir" dedi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İstanbul ve Kocaeli'de bulunan gönüllülere yönelik Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde "Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi" düzenledi. Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesinde bulunan enkaz alanında, 75 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen eğitimde, olası bir depremde kurtarma çalışmaları sırasında yapılması gereken çalışmalar hakkında gönüllüler bilgilendirildi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, enkaz altında kalan bir yaralı kurtarıldı. Gerçeği aratmayan eğitimde, gönüllüler enkaz alanında teorik, teknik ve uygulamalı olarak çalışma yaptı. Eğitimi yöneterek, katılımcılara önemli bilgiler aktaran AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, özellikle sel felaketlerine karşı Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren ekiplerin eğitimlerini ileri seviyeye taşıdıklarını söyledi.

"Eğitim yelpazemizi genişletmeye başladık"

Olası afetlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılacak gönüllüler yetiştirdiklerini ve eğitimlerini sürdürdüklerini belirten Şalcı, "Küresel ısınmayla birlikte sadece Türkiye'deki depremler değil, sel ve yangınlar da konuşulmaya başlandı. Biz de dernek olarak eğitim yelpazemizi genişletmeye başladık. Bugün gönüllülerimizin katıldığı enkaz eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra sel ve orman yangınları eğitimlerimiz devam edecek. Olası bir afet ve acil durumda da AKUT, bütün çalışmalarıyla gerek eğitim, gerek donanım olarak müdahale için hazır bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

"Olası sel felaketleri için ekiplerimizi hazır tutuyoruz"

Sel ve yangın eğitimlerini de arttırdıklarına dikkat çeken Şalcı, "Karadeniz Bölgesinde çok daha aktif sel olduğu için oradaki ekiplerimizin eğitimleri çok daha ileri bir seviyededir. Bu bölgedeki eğitimlerimizi Haziran ve Eylül aylarında Karadeniz'de bulunan Fırtına deresinde yapıyoruz. Mayıs ayında da Köprülü Kanyon'da temel eğitimlerimizi yaparak olası sel felaketleri için ekiplerimizi hazır tutuyoruz" şeklinde konuştu.

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AKUT'tan gönüllülerine gerçeği aratmayan arama ve kurtarma eğitimi
AKUT'tan gönüllülerine gerçeği aratmayan arama ve kurtarma eğitimi
AKUT'tan gönüllülerine gerçeği aratmayan arama ve kurtarma eğitimi
AKUT'tan gönüllülerine gerçeği aratmayan arama ve kurtarma eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aslı Aktaş Aksoy

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