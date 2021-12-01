AKÜ Öğrenci Konseyi Seçimleri Yapıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2021-2023 Dönemi Öğrenci Konseyi seçimleri Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Gürbüz Bıdık, AKÜ bünyesindeki akademik birimlerin öğrenci temsilci seçimlerinin tamamlandığını belirterek, "Bilindiği gibi Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği 13 Haziran 2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mart 2020 tarihli Üniversitemiz Senatosunun kararı ile AKÜ Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yönergesinde usul ve esaslar belirlenmiştir. İlgili yönetmeliğin 11. ve yönergenin 19. maddesine göre 2021-2023 Dönemi Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrenci temsilcisi Gülben Demircan olmuştur" dedi.

AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker ise öğrenci konseyinin oluşturulması ile ilgili yönetmeliğin YÖK tarafından güncellendiğini belirterek, "Bu doğrultuda da üniversitemizde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, üniversitemizin yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan öğrenci konseyi genel kurulunda görev almış bulunmaktasınız. Üniversite yönetimi olarak öğrenci merkezli ve kalite odaklı bir yönetim anlayışını benimsemekteyiz. Bu doğrultuda bugün burada öğrenci konseyi başkan yardımcısı ve yönetim kurulu ile öğrenci konseyi denetleme kurulu başkanı ve üyelerinin seçimi için toplanmış bulunmaktayız. Demokratik bir şekilde bu seçimlerin gerçekleştirilmesini ve öğrenci konseyi ile üst yönetim arasında sağlıklı bir iletişim kanalının sürekliliğini arzulamaktayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 3 kişilik divan kurulu oluşturuldu ve divan kurulunun yönetiminde yapılan seçim neticesinde AKÜ Öğrenci Konsey Başkan Yardımcılığına Çise Akkoyun, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Celil Bozok, Burak Emir Aydın, Fatma Aylin Başak, Esra Karapınar, Abdülkadir Canbaz, Nazım Gümüş ve Seval Kılıç seçildi. Denetleme Kurulu Başkanlığına Arif Taşcı seçilirken, Denetleme Kurulu Üyeleri ise Yüksel Burak Peker, Ferhat Aydemir, Durmuş Alparslan ve Ferdi Yabansu'dan oluştu.

Seçimin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Gülben Demircan genel kurulun ve bundan sonraki tüm toplantıların hem üniversite hem de öğrencilere katkılı olması temennisinde bulunarak, "Burada seçilmiş olan her temsilci bulunduğu fakülteyi, yüksekokulu ve meslek yüksekokulunu ayrıca bütün bölümleri temsil etmektedir. Bizler öğrenciler olarak yaşadığımız problemleri tüm öğrenci arkadaşlarımız adına üniversitemizin ilgili yetkililerine iletmekle görevliyiz" şeklinde konuştu.

Öğrenci temsilcisinin konuşmasından sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker katılımlarından dolayı tüm öğrencilere teşekkür etti ve toplantı sona erdi.

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